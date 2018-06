Benoît Lutgen: "Laisser croire que le gouvernement a ordonné l'arrestation de journalistes, c'est tomber dans l'excès"

Un an déjà. Un an que le cdH a jeté son alliance gravée "PS-cdH, with love", dans la Meuse. Benoît Lutgen est revenu ce jeudi soir sur cet anniversaire et sur le nouveau gouvernement wallon que forme son parti avec le MR. Il a également commenté l'actualité de ces derniers jours comme le service minimum dans les prisons en cas de grève ou l'arrestation de journalistes de la RTBF à Steenokkerzeel.

Mais c'est avec son bulletin que Benoît Lutgen a entamé cette interview, un bulletin après un an au pouvoir aux côtés du MR au sein du gouvernement wallon. "J’ai proposé un nouveau projet pour les wallons et les bruxellois, se targue le président du cdH. Les allocations familiales sont majorées, la télé redevance a été supprimée, on a donné un coup de pouce à l’accès à la première propriété en Wallonie,...".

Il n’est donc pas question de mettre des enfants derrière des barreaux, on touche cœur même de l’humanité

Benoît Lutgen est ensuite revenu sur la polémique secoue les USA (et le monde entier) autour de ces enfants réfugiés séparés de leurs parents et mis dans des cages à la frontière mexicaine. En Belgique, des enfants vont également être enfermés avec leurs parents avant de devoir quitter le territoire. "On ne peut pas enfermer des enfants, réagit Benoît Lutgen. Il doit y avoir un accompagnement familial lorsque des familles, après avoir essayé toutes les procédures, ne peuvent plus rester sur notre territoire pour faire en sorte que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents. C’est quelque chose de terrible à vivre, la moindre des choses, c’est que cet accompagnement se fasse dans les meilleures conditions. Il n’est donc pas question de les mettre derrière des barreaux, on touche cœur même de l’humanité".

Concernant l'arrestation de journalistes de la RTBF qui couvraient une action au centre fermé 127 bis pour demandeurs d'asile de Steenokkerzeel, le bourgmestre de Bastogne estime que ce n'est pas "un événement anodin" mais regrette la récupération politique qui en est faite selon lui. "Quand je vois un ancien Premier ministre interpeller Charles Michel à la Chambre et en faire une affaire politique majeure en laissant croire que le gouvernement aurait ordonné ce type d’arrestation, là je trouve que l’on tombe dans l’excès", a déclaré Benoît Lutgen.

Enfin, il est revenu sur les agents pénitentiaires qui se croisent les bras depuis trois jours pour protester contre le projet du gouvernement d'imposer un service minimum garanti dans les prisons en cas de grève prolongée. Pour lui, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral de "donner des moyens nécessaires dans les prisons". "Ce n’est clairement pas le cas actuellement : il manque une centaine d’agents, déplore Benoît Lutgen. Le moindre respect que l’on doit aux agent et à la population en matière de sécurité, c’est que les prisons soient suffisamment surveillées, encadrées, et qu’elles permettent à des personnes d’éviter de tomber dans toute forme d’extrémisme".