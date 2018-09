Benoît Lutgen (cdH): "Theo Francken, secrétaire d'État inefficace et inhumain"

Benoît Lutgen, le président du cdH, est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 22 septembre sur La Première. Il présente les objectifs et les priorités de son parti en prévision des élections communales et provinciales du 14 octobre.

L’un des axes du programme de Benoît Lutgen et de son parti est l’accueil des réfugiés. Pour lui, il s’agit d’accueillir des personnes qui ne sont rien de moins que des réfugiés de guerre. "Nous avons des obligations en la matière. Pour ceux qui n’ont pas le cœur, qu’ils aient au moins le droit de leur côté. Mettons-nous à leur place, nous y étions encore, même si c’est déjà loin, il y a 70 ans." Un accueil qui doit se faire aussi au niveau local, explique-t-il. C’est l’une des 400 propositions qui figurent dans le programme des centristes.

Un autre point sur lequel Benoît Lutgen veut aller plus loin, c’est celui des contrats de participation volontaire pour les chômeurs de longue durée. Il s’agit là de partir de leurs compétences pour les valoriser et ce, via des activités au service d’acteurs publics ou sociaux. "C’est quelque chose qui doit être accompagné par des associations en partenariat avec la commune. La commune a un rôle à jouer en la matière, en termes d’accueil, de stages, d’accompagnement et c’est ce qu’on veut pousser au maximum. Nous avons les capacités de le faire."

Sur l'IVG, garder "des règles primordiales"

Il intervient enfin sur l’épineux dossier de la sortie de l’interruption volontaire de grossesse du code pénal. Un accord a été trouvé et si l’opposition n’est pas convaincue, ce n’est pas le cas de Benoit Lutgen. "Certains ne voulaient plus aucune balise, plus aucune sanction. Nous voulions qu’il y ait encore un certain nombre de règles qui soient fixées au regard de la loi." S’il se dit totalement enclin à ce que l’IVG sorte du code pénal, en raison de son effet stigmatisant sur celles y ayant recours, il maintient l’importance de règles. "Elles sont primordiales. Pas de sanction, ni pour la femme, ni pour le médecin, ce n’est pas du tout notre position. Je l’assume et si je me fais traiter de conservateur au passage, je n’ai pas de difficulté avec ça."

A Bastogne, ma tête roulera peut-être, mais la terre continuera de tourner

A propos du modèle de bonne gouvernance affiché par le parti DéFI, Benoît Lutgen ne mâche pas ses mots : "DéFI est le parti où on cumule le plus. Ils n’ont pris aucune décision en la matière." Le bourgmestre de Bastogne ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de DéFI dans sa commune : "La cohérence n’est pas toujours le maître mot d’Olivier Maingain. Il arrive dans ma ville au bras du MR et du PS." Sur l'affrontement qui l'attend avec son frère, Jean-Pierre Lutgen, le président du cdH s'est irrité : : "C’est assez insupportable. On vole l’enjeu démocratique. C’est l’enjeu de deux frères plutôt que l’enjeu des Bastognards. Au final, ma tête roulera peut-être, mais la terre continuera de tourner."

Benoît Lutgen a rappelé ses positions par rapport à une potentielle collaboration avec la N-VA : "Je ne pourrais pas être dans un gouvernement avec Theo Francken. Il n’y a aucun doute là-dessus. C’est un secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration inefficace et inhumain."

Concernant l'évolution du prix de l'énergie, Benoît Lutgen a précisé qu' "une importante erreur du gouvernement a été d’augmenter la TVA de 6 à 21%."