Benoît Lutgen (cdH): "Dans les communes où le cdH est présent, les extrêmes le sont moins"

Les augures se sont trompés, le cdH ne s’est pas écroulé. Ce qui permet à son président Benoît Lutgen de se déclarer "plus que soulagé", en renforçant sa position dans différentes communes. "Et là où c’est plus compliqué, il y a des jeunes qui pourront, demain, reprendre le flambeau dans les prochains mois. L’on constate que dans les communes où le cdH est présent, les extrêmes le sont moins."

Liège et Charleroi

Dans deux grandes villes wallonnes, Liège et Charleroi, le cdH qui participait au pouvoir fait pourtant une chute. Des villes pour autant perdues pour le cdH ? Le président du parti botte en touche: "Ce sont les élus locaux qui en décideront. Le score du cdH y est plus compliqué, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais il y a des jeunes qui ont fait un travail formidable et qui reprennent le flambeau pour demain. Que ce soit dans l’opposition ou la majorité, c’est à eux d’en décider. Et cela dépendra d’un programme. Il faut savoir avec qui, et pour quoi faire."

Sur le plan personnel, Benoît Lutgen reconnaît que la campagne fut "particulière sur le plan humain… Il n’y a pas d’autre qualificatif, mais les résultats donnent confiance pour l’avenir." Un scrutin qui semble déjà donner le top départ des futures élections du mois de mai. Dans quelques mois seulement.