Benoît Hons exclu du PS après ses propos sur les "gens du voyage"

La commission de vigilance de la section liégeoise du PS a décidé vendredi soir à l'unanimité d'exclure Benoit Hons du parti à la suite de ses propos injurieux envers les gens du voyage sur Facebook, a indiqué à l'agence Belga le président de la fédération liégeoise, Jean-Pierre Hupkens. Il peut encore faire appel de cette décision devant la commission de vigilance nationale du PS.

Pour rappel, après avoir été victime d'un vol, Benoît Hons s'était fendu d'un message raciste sur Facebook dans lequel il accusait "les gens du voyage" en les qualifiant de "spécimens parasites". Benoit Hons avait retiré le message polémique et présenté ses excuses, mais cela n'a semble-t-il pas suffi.

Après avoir été suspendu de ses fonctions de premier échevin de Neupré jusqu'au nouvel ordre, Benoît Hons a également été écarté de ses fonctions de maître-assistant à la Haute Ecole de la Province de Liège à dater de la rentrée de lundi, a indiqué vendredi la Province dans un communiqué.

La Haute Ecole avait jugé ses propos "contraires non seulement au devoir de réserve et de dignité qui incombe à tout fonctionnaire, mais aussi aux valeurs inscrites dans le projet pédagogique social et culturel [de l'école], auxquels l'intéressé a souscrit en sa qualité d'enseignant".