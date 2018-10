Benoit Hellings (Ecolo): "On a obtenu qu'aucun des échevins ne cumule" à Bruxelles-Ville

Benoit Hellings, chef de file Ecolo Groen à Bruxelles ville assure qu’il va "assumer l’accord vaillamment construit cette nuit [avec le PS, Change.brussels et Groen]. On avait pour objectif d’être premier ou deuxième et nous somme deuxième. La PS, malgré les affaires, a fait un bon score autour de Philippe Close. Il faut combiner les attentes des électeurs par rapport à un renouveau politique au niveau de la gouvernance et de l’environnement".

Face aux victoire Ecolo dans la Région bruxelloise, il veut remercier la conscience des Bruxellois de permettre à Ecolo de mettre la main à la pâte: "C’est une victoire verte".

Il précise cependant: "On n'entre pas dans un collège à n'importe quel prix. Les écologistes sont là pour changer la Ville, mais aussi pour changer les pratiques. Quand nous sommes entré dans la salle de négociations, nous avons exigé et obtenu qu'aucun des échevins du futur collège ne cumule son mandat avec un autre mandat, par exemple parlementaire."

"Nous avons revendiqué des compétences autour de nos thématiques mais on ne va pas entrer dans les détails car elles doivent encore être affinées. Ecolo-Groen a obtenu un échevinat du Climat qui va bien au delà de la seule question environnementale", a-t-il ajouté.