Benoit Hellings (Ecolo- Bruxelles): "C'est une victoire verte"

Benoit Hellings, chef de file Ecolo Groen à Bruxelles ville assure qu’il va "assumer l’accord vaillamment construit cette nuit. On avait pour objectif d’être premier ou deuxième et nous somme deuxième. La PS, malgré les affaires, a fait un bon score autour de Philippe close. Il faut combiner les attentes des électeurs par rapport à un renouveau politique au niveau de la gouvernance et de l’environnement". Face aux victoire Ecolo dans la Région bruxelloise, il veut remercier la conscience des Bruxellois de permettre à Ecolo de mettre la main à la pâte: "C’est une victoire verte".