Benoît Helings (Ecolo): "L'obsession de Francken pour les expulsions met notre sécurité en danger"

"L'obsession de Theo Francken d'expulser le plus rapidement possible les personnes sans titre de séjour, même lorsqu'il s'agit de criminels plusieurs fois condamnés en Belgique, met la sécurité des Belges en danger", a estimé mercredi le député fédéral Benoît Hellings (Ecolo), après que l'Office des étrangers a confirmé lundi avoir expulsé l'année passée le criminel albanais Rafet Sustemi.

Cet homme, âgé de 33 ans, a été ajouté la semaine dernière à la liste des "Belgium's most wanted", qui recense les personnes les plus recherchées après une condamnation en Belgique.

Or, l'Office des étrangers a reconnu lundi l'avoir expulsé en juin 2017, tout en précisant qu'il était en liberté et n'avait aucun titre de séjour au moment de sa reconduction à la frontière. Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken, a pour sa part rejeté la responsabilité de cette expulsion sur la justice et la police qui n'ont pas signalé à ses services une nouvelle condamnation de l'individu. "Nos services ont suivi toutes les procédures", a-t-il insisté.

D'après l'écologiste BenoÎt Hellings, le gouvernement fédéral fait toutefois fausse route avec sa politique systématique d'expulsions. "Expulser des criminels hors de nos frontières est totalement irresponsable. Cet homme a été condamné plusieurs fois en Belgique. L'envoyer en Albanie revient à détourner les yeux des problèmes qu'il pose en espérant qu'ils disparaissent comme par magie. Or, ce n'est pas ça qui se passe, ces criminels ont tous les moyens d'entretenir leurs réseaux à distance, voire de revenir discrètement en Belgique. En aucun cas, cette façon de faire ne protège la population belge des agissements de ces personnes dangereuses", estime-t-il.