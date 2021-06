Benoit Collin nommé nouveau directeur de l'INAMI

Le gouvernement fédéral a nommé jeudi Benoît Collin comme nouvel administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) sur proposition du comité de direction générale et du ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke. Il succède ainsi à Joe De Cock, qui prendra sa retraite le 30 juin.

Benoît Collin, qui a été administrateur général adjoint de l'INAMI pendant quinze ans, n'est pas étranger au secteur médical. Il enseigne la politique de santé à l'Université de Liège depuis dix ans et possède également une expérience dans le secteur hospitalier, notamment en tant que directeur du Centre Hospitalier de Tournai et du Centre de Traumatologie et de Réadaptation (CTR/ULB-Erasme). Il a aussi été conseiller dans le secteur hospitalier auprès du ministre fédéral Rudy Demotte et du ministre régional Philippe Courard.

"La mission de l'INAMI est d'assurer la santé de tous", a déclaré Benoît Collin. "Notre objectif est d'améliorer notre système de soins et notre sécurité sociale dans le secteur de la santé au bénéfice du plus grand nombre de personnes et des partenaires professionnels de ces secteurs."