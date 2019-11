Bénédicte Linard (Ecolo): la pauvreté infantile, le résultat "d'un échec collectif"

Mercredi, le Délégué général aux droits de l’enfant en Belgique francophone, Bernard De Vos, diffusait un rapport sur la précarité infantile en Belgique. Des résultats inchangés par rapport au premier rapport publié il y a 10 ans: la précarité est toujours aussi importante et problématique.

Le Délégué a notamment interpellé Bénédicte Linard, vice-présidente Ecolo du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ministre de la petite enfance, sur le manque de moyens alloués pour améliorer la situation. Et ce, malgré la réforme mise en place sous la précédente législature pour pallier au manque de place dans les lieux d'accueil, "essentiels pour le développement de l'enfant": le "plan crèche", qui vise à ouvrir deux mille nouvelles places dans les crèches wallonnes et bruxelloises.

"Une réforme très importante", a-t-elle souligné vendredi matin sur les ondes de La Première. Mais les résultats interpellant du rapport montrent surtout "un échec collectif", insiste-t-elle. "La priorité en termes d’accueil des plus petits doit être l’accessibilité pour les publics les plus vulnérables et précarisés. Ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas d’argent. Il y a déjà plus de 20 millions qui ont été dégagés pour ces premières phases. On entend bien travailler à cette priorité avec l’ONE pour mettre en place cette réforme."

Pourtant, les experts disent qu’il faut dix fois plus. Les 2000 places annoncées sont une goutte d’eau par rapport aux places manquantes. "Ce qu’il faut faire, c’est de pouvoir identifier à quels endroits où il y a le moins de couverture, en croisant ça avec les publics les plus précarisés."

L'affaire Polanski

Bénédicte Linard est également ministre des droits des femmes. Ce lundi 25 novembre, c’est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Une manifestation est d'ailleurs prévue dimanche à Bruxelles et les organisateurs espèrent attirer plus de 5000 protestataires.

L’affaire qui fait grand bruit ces dernières semaines et qui fait justement écho à toute cette problématique, c’est la diffusion du film "J’accuse" de Roman Polanski, visé par une nouvelle accusation de viol. Des militants et des associations ont d’ailleurs perturbé mardi soir des séances de cinéma à Bruxelles.

"C’est une question personnelle, chacun doit prendre ses responsabilités par rapport au fait d’aller voir ou non une œuvre de quelqu’un comme M. Polanski. Moi, ce qui m’importe à moi c’est la question des victimes. Dans un cas comme celui-là, des femmes ne parlent pas pendant des années. C’est la question de la loi du silence. Quand on est victime de violences, que ce soit du cyberharcèlement ou des violences physiques on n’en parle pas. L’enjeu c’est de transformer un fait divers en fait de société."

Mais en tant que ministre de la Culture et des droits des femmes comment se positionne-t-elle ? Selon elle, "c’est un choix personnel de boycotter ou non le film". "On ne peut pas effacer un artiste ou son œuvre, par contre on peut y réagir. En tant que ministre des droits des femmes, ma réaction c’est de mettre le focus sur ce qu’on peut faire pour les victimes des violences. A titre personnel je n’irai pas. Mais mon rôle n’est pas de dire aux gens ce qu’ils doivent faire. Mon rôle c’est de travailler pour prévenir les violences faites aux femmes et trouver des solutions pour accompagner les victimes et leur donner le droit à la parole."

Transversalité, prévention et financement

La violence faite aux femmes fait effectivement partie des priorités de la ministre. Elle a décidé d’en faire son cheval de bataille avec ses collègues compétentes sur la question, Christie Morreale (PS) et la secrétaire d’Etat Nawal Ben Hamou (PS). "On a décidé de travailler ensemble, ce qui peut paraître fou car nous ne sommes pas du même parti, des mêmes entités. On va travailler sur différents plans. Un des chantiers indispensables, c’est la transversalité. On se rend compte que si en Espagne ils sont plus loin que la Belgique par rapport à la lutte contre la violence faite aux femmes, c’est parce qu’ils travaillent de manière coordonnée. Il ne faut pas travailler sur un aspect, mais tous les aspects en même temps."

Le deuxième axe sur lequel elles se penchent, c’est la prévention. "Dans mes compétences, il y a un enjeu très important : la question de l’éducation aux médias. Pour lutter contre le cyberharcèlement et la discrimination, il faut donner à chacun et chacune des outils pour pouvoir réagir ou décoder."

Je vais travailler pour offrir une pérennisation du financement de ces associations, qui sont en première ligne et essentielles dans l’accueil des victimes

"Le troisième chantier, demandé par les associations, c’est d’avoir un financement pérenne", précise-t-elle. "Pour l’instant, ils ne sont pas assurés dans le temps et on ne peut pas, pour l’instant, agir sur le long terme. Donc je vais travailler pour offrir une pérennisation du financement de ces associations, qui sont en première ligne et essentielles dans l’accueil des victimes."

L’objectif donc est d’octroyer des montants à certaines associations sur le temps de la législature. "L’idée c’est de partir sur des financements pluriannuels. Il faut se concerter avec le secteur et voir ce qui sera le plus favorable en termes de soutien financier."

Il y a aussi le sujet de la violence dans les médias. La campagne de pub de Bicky Burger, ce burger vendu dans les friteries, a fait largement débat sur les réseaux sociaux lors de sa sortie. Cette publicité mettait en scène un homme frappant d’un coup de poing une jeune femme en lui disant : "sérieux, un faux bicky".

Mais nous ne sommes pas impuissants face à ces visuels, indique-t-elle. "Il existe des règles en matière de publicité dans l’audiovisuel. On pourrait essayer de travailler à l’établissement de règles sur ce genre de post. Si vous imaginez que je vais rester là à ne rien faire en me disant "je ne pourrai pas avancer, ça va être compliqué", vous vous trompez de personne. Je ne suis pas fataliste. On sait que ça marche dans l’audiovisuel, on doit essayer de le faire pour les réseaux sociaux, mais en les prenant comme partenaires."