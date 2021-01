Belgique, Pays-Bas et Slovénie hébergent du matériel médical de la réserve européenne

La Belgique, les Pays-Bas et la Slovénie se sont ajoutés à la liste des pays hébergeant le matériel médical de la réserve européenne "rescEU", a annoncé lundi la Commission européenne.

Au total, neuf pays abritent à présent les stocks européens communs de matériel médical, qui contiennent désormais plus de 65 millions de masques médicaux et 15 millions de masques FFP2 et FFP3 ; plus de 280 millions de paires de gants médicaux ; près de 20 millions de blouses et tabliers médicaux ; et plusieurs milliers de concentrateurs d'oxygène et de respirateurs.

Distribué dans toute l'Europe en cas d'urgence

Ce stock commun de matériel médical est distribué dans toute l'Europe en cas d'urgence, par exemple au cas où les systèmes de santé nationaux devaient être submergés par le nombre de patients atteints du coronavirus.

Du matériel médical essentiel a déjà été fourni par ce biais à la Croatie, à la Tchéquie, à la France, à l'Italie, à la Lituanie, à l'Espagne, au Monténégro, à la Macédoine du Nord et à la Serbie.

►►► A lire aussi : Coronavirus : la Belgique se porte candidate pour gérer le stock stratégique de masques de l'UE

La réserve est ainsi désormais hébergée par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovénie et la Suède, qui sont responsables des marchés publics. La Commission européenne finance 100% des moyens, y compris le stockage et le transport.