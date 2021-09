Belges en Syrie : six dossiers d'esclavage de Yézidis ouverts par le parquet fédéral

Six dossiers ont été ouverts au parquet fédéral concernant l'implication de Belges dans l'esclavage de Yézidis en Irak et en Syrie, a indiqué vendredi à Belga le parquet fédéral, confirmant une information du journal De Morgen. Ces dossiers ont été ouverts à la suite de rapports d'ONG et de témoignages de victimes.

Aucune de celles-ci n'a cependant déposé plainte jusqu'à présent.

Le quotidien De Morgen a publié, ces derniers jours, une série d'enquêtes mettant en évidence le rôle de combattants djihadistes belges dans la persécution de Yézidis en Irak et en Syrie. Notamment, trois de ceux-ci auraient utilisé une femme yézidie comme esclave durant leur séjour dans ces pays. Selon l'une des victimes, le djihadiste belge Sammy Djedou a séquestré à un moment donné trois femmes yézidies, dont il a abusé.