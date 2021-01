Belges en Syrie: cinq ressortissants belges partis en Syrie sont revenus en Belgique en 2020

Cinq ressortissants belges partis combattre en Syrie et quatorze enfants sont rentrés au pays l'année dernière, selon les données de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM). Parmi eux figurent un homme considéré comme "Foreign terrorist fighter" (FTF) ainsi que quatre femmes et neuf enfants. Cinq autres enfants, non accompagnés, ont également été rapatriés dans notre pays en 2020.

Tatiana Wielandt, Bouchra Abouallal, Nadia Baghouri et leurs six enfants sont ainsi revenus sur le sol belge en 2020. Toutes les trois ont immédiatement été incarcérées. Noura Firoud, l'ex-compagne de la figure de proue de Shariah4Belgium, Houssien Eloussaki, est également rentrée en Belgique avec ses trois jeunes enfants, après s'être rendue aux autorités turques. Nadia Firoud avait auparavant été condamnée par défaut à cinq ans de prison, peine à laquelle elle a fait opposition à son arrivée en Belgique.

Avec le retour de ces Belges partis combattre en Syrie, un total de 125 FTF sont déjà rentrés en Belgique à ce jour. De plus, une quarantaine de mineurs sont également revenus sur le sol belge.

En 2019, on dénombrait deux adultes et huit enfants. Cette année-là, aucun enfant n'était accompagné.