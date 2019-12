Bart Tommelein se porte candidat à la présidence de l'Open Vld

Le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein, est candidat à la succession de la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten. "Il est temps que nous retrouvions la tranquillité et partions à nouveau sur ce qui nous lie: le libéralisme", a-t-il déclaré au quotidien De Tijd.

L'ex-ministre fédéral et flamand est le deuxième candidat au poste, après Francesco Vanderjeugd, également originaire de Flandre occidentale. Interrogé sur la formation du gouvernement fédéral, il s'est montré discret et a lancé un appel au calme sur le plateau de Terzake (VRT): "J'invite tout le monde en Belgique francophone et en Flandre à arrêter de faire constamment des déclarations alors que les informations sont au travail."

L'Open VLD est déchiré depuis quelques semaines: faut-il privilégier une coalition fédérale avec ou sans la N-VA? Le clan Vincent Van Quickenborne/ Egbert Lachaert veut à tout prix un gouvernement "mauve-jaune" ("paars-geel"), mauve pour les rouges socialistes et bleus libéraux, jaune pour les nationalistes. L'actuelle présidente Gwendolyn Rutten et le bourgmestre de Gand privilégient quant à eux une coalition arc-en-ciel: libéraux, socialistes, verts.

Bart Tommelein préfère ne pas divulguer sa coalition préférée et souhaite réunir les troupes libérales : "J'ai acquis de l'expérience acquise aux parlements et gouvernements ces 20 dernières années. Avec mes qualités d'esprit d'équipe, je pense que je suis capable de rassembler à nouveau le parti autour d'un drapeau bleu."

Les élections chez les libéraux flamands se tiendront en mars 2020.