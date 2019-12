Bart Tommelein "candidat pour bâtir des ponts" depuis la présidence de l'Open Vld

Il s’est officiellement déclaré hier soir : le bourgmestre d’Ostende Bart Tommelein est candidat à la présidence de son parti, l’Open Vld, à la succession de Gwendolyn Rutten. Pour un scrutin qui aura lieu en mars. Il est le deuxième à se positionner après Francesco Vanderjeugd, bourgmestre de Staden et député flamand moins connu que lui – et aussi coiffeur ! Son objectif : ramener la sérénité dans un parti divisé à propos de la stratégie à tenir dans la formation du prochain gouvernement fédéral, avec ou sans la N-VA.

"Bart, fais quelque chose, ça ne peut pas continuer ainsi" lui auraient dit certains militants ces dernières semaines. A 57 ans, l’Ostendais Bart Tommelein se lance dans la course – non encore officiellement ouverte – et se veut le candidat de la réconciliation dans son parti, pour "rapprocher, bâtir des ponts, ramener la sérénité".

Fort de son parcours politique de quasi 30 ans déjà. Commencé dans les années 80 à la Volksunie avant de passer au VLD en 1999. Porte-parole de Patrick Dewael alors ministre-président flamand, député fédéral, député flamand, sénateur (et chef de groupe Open Vld), secrétaire d'Etat fédéral à la lutte contre la fraude fiscale, puis ministre flamand du Budget (2016-2018) et enfin bourgmestre d’Ostende depuis janvier 2019.

Il entend désormais apaiser un parti divisé entre pro et anti Gwendolyn Rutten (une présidente qui, sur l’air de l’arc-en-ciel, se voyait visiblement Première Ministre), pro-gouvernement fédéral arc-en-ciel ou pro-N-VA, avec des Alexander De Croo et Vincent Van Quickenborne en embuscade aussi. Ceci alors que les sondages les plus récents placent le parti libéral flamand autour de 10%. Triste spectacle… Bart Tommelein veut donc ramener le calme.

Calme aussi à l’extérieur. Avec un candidat président qui refuse, pour l’heure, de donner sa coalition préférée : "Je lance un appel à chacun côté Belgique francophone mais aussi en Flandre à cesser les déclarations incessantes de sorte que les informateurs puissent travailler. Nous voilà six mois après les élections et nous ne sommes toujours nulle part".

Bart Tommelein, bourgmestre d’Ostende, qui a lui choisi pour sa ville une coalition peu banale Open Vld avec N-VA, CD&V et Groen…