Bart De Wever veut augmenter l’âge de la pension si l’espérance de vie augmente

Pensions : où en est-on ? - JT 19h30 - 15/05/2019 Mardi soir, sur le plateau de la VRT, Bart de Wever a jugé qu'il faudrait relever l'âge légal de la pension. Le gouvernement fédéral a déjà augmenté l'âge légal de départ en pension de 65 à 67 ans, certains partis proposent aujourd'hui de revenir sur cette mesure. Est-ce possible et est-ce nécessaire ? A l'heure qu'il est, certains candidats à la pension n'y voient même plus clair, sur justement ce qui a été réformé.