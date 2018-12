Bart De Wever plaide en faveur d'élections anticipées: "Il faut écouter le peuple"

Le président de la N-VA, Bart De Wever, se déclare favorable à des élections législatives anticipées afin de ne pas rendre le pays ingouvernable durant des mois, dans une interview à paraître samedi dans le journal 'De Tijd'.

"Une demi-année d'arrêt complet et ce feuilleton au parlement (sur la question d'un vote de confiance ou non pour le gouvernement désormais minoritaire dirigé par le Premier ministre Charles Michel) qui ne peut qu'alimenter l'anti-politique, ce n'est démocratiquement pas la meilleure solution. Il faut écouter le peuple. Et je ne pense pas que le peuple veut voir cela pendant des mois", explique le président des nationalistes flamands, une semaine après la démission des ministres N-VA de l'équipe fédérale.

Invité de l'émission "De afspraak" ce soir sur la VRT, il y présente toutefois deux scénarios: "Soit Michel dit ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, puis tout le monde doit décider de lui accorder sa confiane. Le gouvernement devra venir m'expliquer ce qu'il va faire et alors moi je dirai ce qui n'est pas possible pour moi"

Et ce qui n'est pas possible, pour la N-VA, c'est de poursuivre la politique "des amis de Marrakech": "s'il la poursuit, alors, on ne doit plus rien me demander", prévient-il.

"Plus d'influence maintenant"

Bart De Wever s'adresse aussi aux milieux des affaires, qui a reproché à la N-VA d'avoir "débranché la prise" alors qu'il restait du travail à réaliser sur le plan socio-économique avant les élections, toujours en principe fixées au 26 mai, tout comme des régionales et des européennes.

"Je pense que je peux maintenant avoir plus d'influence que si j'étais resté (au sein de la majorité gouvernementale) et si j'avais plié sous le poids de cette coalition Marrakech pour être écrasé", a ajouté le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers.

Il ne cache pas non plus que cette crise a laissé des traces. "La façon dont les anciens partenaires de la coalition nous ont poussés m'a impressionné. Le discours du Premier ministre (lundi devant la conférence intergouvernementale des Nations unies sur le Pacte mondial sur les Migrations, ndlr) sur le mauvais côté de l'histoire a également causé des blessures. Mais bon, la question est désormais: comment retrouver la route de la gouvernance du pays ou éventuellement une autre solution?", se demande M. De Wever.

"Cela apparaîtra dans les jours à venir", a-t-il encore souligné.