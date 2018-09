Bart De Wever en campagne: "Bruxelles écoute quand Anvers parle"

C'est désormais la campagne électorale pour tout le monde côté politique à quasi un mois du prochain scrutin communal. Et revoilà Bart De Wever dans les médias. Avec une sortie remarquée cette fois dans le quotidien très lu "De Zondag". Bart De Wever qui souligne combien il pèse quand une décision est prise au niveau fédéral. Le Premier ministre Charles Michel appréciera...

Bart De Wever, deuxième bourgmestre interrogé dans la série lancée par le quotidien "De Zondag" dans la perspective des communales, après le Louvaniste Louis Tobback. Bart De Wever, candidat à sa propre succession à Anvers et président de la N-VA. Celui-ci y fait son bilan forcément, revient sur sa guerre lancée contre les trafiquants de drogues et de cocaïne en particulier dans sa métropole, son obsession du moment; plus que le reste des enjeux dans sa ville insistent ses adversaires.

Mais surtout Bart De Wever, fidèle à son habitude, revient avec quelques allusions parler de politique nationale ou plutôt fédérale. En estimant notamment qu'avec lui, grâce à lui, "Anvers est à nouveau l'épicentre de la Flandre" et même plus que "Bruxelles écoute à nouveau lorsqu'Anvers parle. En toute humilité, je peux dire que j'en suis largement responsable. Même les autres partis trouvent évident d'envoyer ici des figures de proue nationale ici. C'était différent avant". Le chef de file de la N-VA estime ainsi qu'il pèse donc sur les décisions qui sont prises au niveau fédéral.

A Anvers, Bart De Wever se dit prêt à reconduire la même coalition N-VA, CD&Vet Open VLD, comme c'est le cas au fédéral aujourd'hui.