Bart De Wever déguisé en lion devant le siège du PS à l'occasion de la Fête flamande (vidéo)

Cet humain déguisé en lion est d’abord filmé à Anvers, couché sur la fontaine Brabo. Puis il se dirige vers le port, embarque sur un bateau sur l’Escaut avant de prendre le train. On le voit ensuite gambader sur une plage, sympathisant avec les passants et les enfants. Il se déplace aussi en cuistax, brandissant le drapeau flamand. Plus tard il apparaît sur la Grand’Place de Bruxelles, se faisant prendre en selfie au milieu des touristes. L’étape suivante est le siège du Parti socialiste. Il reste devant l’entrée du bâtiment, faisant le signe "V", puis des "high fives" avec les passants. Après avoir dégusté une gaufre, il propose des câlins gratuits devant la grille du palais royal de Bruxelles. Le dernier plan est filmé dans le bureau du bourgmestre d’Anvers : lorsqu’il ôte sa tête de lion, on reconnaît Bart De Wever, qui fait un clin d’œil appuyé.

Il s’agit donc bel et bien d’un nouvel appel au dialogue au PS de la part de la N-VA, comme celui que lançait Theo Francken le 3 juillet dernier. La forme a changé, mais le signal est clair.