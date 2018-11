Bart De Wever: de la conquête d'Anvers en 2012 à la "réconciliation" de 2018

Pour Bart De Wever, c’est court, trop court et ce n’était qu’une possibilité parmi d’autres. Alors, coup de théâtre, ce lundi, le bourgmestre sortant, devenu formateur a tranché : il négociera avec les socialistes et les libéraux . Fini donc les conflits avec le sp.a, Bart De Wever clame même sur VTM qu'il "en avait marre des conflits avec la gauche" et qu'il voulait "réconcilier".

Reste à voir à présent la réaction du sp.a anversois. Après les élections, la tête de liste sp.a Jinnih Beels avait déclaré à VTM ne pas vouloir être échevine sous le mayorat de Bart De Wever mais elle laissait la porte ouverte en n’excluant absolument aucune participation de son parti à une coalition avec la N-VA si celle-ci mettait suffisamment d’eau dans son vin.

Pour la tête de liste sp.a, cela lui permettrait d’ailleurs de poursuivre une carrière politique au niveau fédéral en se présentant par exemple comme tête de liste à la Chambre. Elle l’avait d’ailleurs déjà dit avant les élections tout en notant que le fossé entre les deux partis était très profond.

Mais il existe un autre courant au sein du sp.a anversois. Le président du sp.a d’Anvers Tom Meeuws pourrait par contre intégrer le collège de la ville d’Anvers malgré des relations qui n’ont pas toujours été au beau fixe avec Bart De Wever. Pour le sp.a, ce retour aux affaires lui donnerait une visibilité bienvenue avant les élections de l’an prochain. Et cela lui permettrait de réinstaller sa présence au sein de l’administration de la ville.

Bart De Wever expérimente

Dans l’optique des élections législatives et régionales de l’an prochain, il était sans doute plus confortable et pour la N-VA et pour le sp.a de ne pas se retrouver ensemble dans une même alliance. Mais si les négociations aboutissent, on pourrait assister dans le laboratoire anversois à une expérience qui pourrait - qui sait - servir l’an prochain pour d’autres niveaux de pouvoirs.

Bart De Wever ne l'a lui même pas caché : ce qui se passe à Anvers pourrait avoir des répercussions au niveau flamand et fédéral. Le CD&V, exclu, a déjà reçu un sérieux avertissement à Anvers.

La N-VA sera alors devenue un parti politique comme les autres : capable de liquider un allié affaibli, capable de s'allier avec l'ennemi défait hier.