Bart de Wever, bientôt la fin de l’Histoire ?

La rentrée politique de la N-VA a mobilisé les militants nationalistes à la Panne. Bart de Wever y a une nouvelle fois insisté sur la différence de vaccination entre la Flandre et le sud du pays. Mais le parti nationaliste est entre deux eaux et ne semble plus avoir son sort en main. Bart de Wever est condamné à attendre son rendez-vous avec l’histoire.

Putain, 20 ans…

Cette rentrée a un goût un peu particulier. Cela fait 20 ans cette année que la N-VA a été créée officiellement sur les cendres de la Volksunie. Bart de Wever était déjà de la partie à l’époque. Il incarnait la nouvelle génération avec Jan Jambon qui a rapidement éclipsé l’ancienne incarnée par Geert Bourgeois.

20 ans donc que la N-VA promet l’indépendance, mais sans révolution, par la négociation et la patience. 20 ans où le parti a fait évoluer sa tactique. D’abord elle mit l’accent sur les questions institutionnelles et la réforme de l’Etat (c’est la fameuse campagne du camion rempli de billets à Strépy Thieux). Ensuite vint la priorité aux questions économiques, "mon patron c’est le VOKA". L’idée n’était plus alors d’être d’abord indépendant pour mener enfin une politique de droite pour la Flandre, mais l’inverse. La N-VA n’a plus promis une réforme de l’Etat et est montée au pouvoir sans le PS pour mener une politique de droite. C’est ce qui a mené à la participation à la Suédoise. Enfin plus récemment, la N-VA a mis l’accent sur les questions identitaires qui a emporté la Suédoise et la stratégie de l’économie d’abord.

20 ans d’évolutions tactiques, 20 ans de succès électoraux, sauf une exception, en 2019 lors de la dernière élection. Le prix de la participation à la Suédoise que Bart de Wever a préféré saborder. Depuis la N-VA se cherche.

L’échec et la réussite

Cette rentrée démontre que le parti est entre deux eaux. La N-VA se cherche une nouvelle tactique. Et celle-ci semble uniquement reposer sur l’échec espéré de la Vivaldi. Bart de Wever ne cesse de le répéter, la Vivaldi n’existe que contre la N-VA. Cela n’est pas faux, mais en disant cela, il rend l’inverse vrai. Aujourd'hui la N-VA n’existe que contre la Vivaldi. Si celle-ci produit des résultats c’est donc forcément mauvais pour la N-VA.

Tactique dangereuse, car la N-VA n’a plus tellement son sort entre ses mains. Elle est condamnée à ce que le gouvernement fédéral échoue, se dispute, se fissure et que le système belge ne produise pas de solution pour se trouver une légitimité.

La N-VA saute donc sur tout ce qui ressemble à une faille une fragilité au fédéral et tente de cacher ou de faire oublier tout ce qui ressemble à une réussite du modèle belge. Ainsi en va-t-il de la vaccination.

Vaccination et nationalisme

La vaccination est présentée comme une réussite Flamande depuis quelques semaines par Bart de Wever. Derrière le président de la N-VA, il y a un petit monsieur qui fait des moulinets avec les bras. C’est Wouter Beke le ministre flamand de la santé, il est CD&V. On ne le voit pas beaucoup. Car De Wever prend beaucoup de place. Et pour De Wever la Flandre vertueuse a mérité sa liberté et doit obtenir des assouplissements.

Une demande assez logique d’un point de vue institutionnel. La question c’est de savoir si elle est logique d’un point de vue sanitaire. Sur ce point, Wouter Beke, le petit monsieur qui fait des moulinets avec ses bras juge qu’avec l’Automne qui arrive il faut se montrer un peu prudent. Il est soutenu par de nombreux experts flamands.

La fin de l’histoire

L’autre message c’est celui de 2024, affirmé comme quasiment la fin de l’Histoire. Celle d’une négociation capitale avec le PS sur l’avenir du Pays. Résolument, il ne croit pas Bart de Wever qu’il soit possible de discuter sérieusement du confédéralisme avec le MR et Ecolo et encore moins le PTB. Trois partis francophones qui sont dans 50 nuances d’unitarisme.

Encore faut-il qu’il reste un PS assez fort pour cela. Encore faut-il que le PS ait envie de confédéralisme.

Non Bart de Wever n’a plus vraiment son sort entre les mains. En fait, tout se passe comme si la réalité politique n’était pas à la hauteur de Bart de Wever. Alors, le politicien intronisé par la presse du nord comme "le plus doué de sa génération" se morfond. Il se morfond sur l’accord presque signé avec le PS en 2019. Il se morfond sur ce traître du VLD qui est devenu Premier ministre. Il se morfond sur une union de la Flandre avec les Pays Bas, le rêve orangiste qui aurait pu changer le destin de l’Europe.

En 2024 on veut avoir rendez-vous avec l’Histoire et aller vers le confédéralisme

Et en attendant, ses rêves de grande Histoire, il y a le quotidien, les jours qui passent, les rentrées politiques qui se succèdent. Et Bart de Wever se répète, d’année en année. En 2024 on veut avoir rendez-vous avec l’Histoire et aller vers le confédéralisme dit Bart De Wever. Et en attendant que la réalité politique daigne être la hauteur de Bart de Wever, il n’y a qu’une chose à faire, attendre. Et si c'était finalement Bart de Wever qui n'est pas la hauteur de la réalité politique? Alors il ne lui resterait plus qu'a se morfondre.