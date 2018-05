"Bart De Wever a perdu son honneur": la presse belge outrée par ses propos sur Mawda

Dans la presse ce matin, plus d'une semaine après sa mort, la petite Mawda fait toujours la Une de plusieurs journaux.

Les propos de Bart de Wever, qui affirmait hier que les parents de Mawda étaient en partie responsables, ont choqué les éditorialistes, tant au nord qu'au sud du pays.

Côté francophone, les avis sont très virulents.

Pour La Libre, "c'est la provocation de trop. Bart de Wever a commis une triple erreur : historique, politique et surtout morale".

"Devant la mort d'un enfant, écrit Francis Van de Woestyne, peu importe la qualité, la nationalité, le passé de ses parents, on s'incline. Mais Bart de Wever ne l'a pas fait. Il a perdu son honneur " conclut La Libre.

"Puissions-nous ne jamais être les parents de Mawda"

"C'est une leçon de morale indécente, affirme Béatrice Delvaux dans le Soir. Puissions nous ne jamais être les parents de Mawda, titre-t-elle. Béatrice Delvaux qui souligne encore ce qu'elle qualifie cyniquement de "mouvement tactique génial": Bart de Wever ne tire plus sur les Wallons profiteurs mais sur les migrants menaçants. De quoi toucher un public bien plus large, et même côté francophone".

Mais contrairement à ce qui se passe parfois, l'opinion va dans le même sens au nord du pays.

Côté flamand, De Standaard et De Morgen sont en effet tout aussi virulents sur la question.

Déshumanisation et mauvais timing

Pour le Morgen, qui en fait aussi son édito, Bart de Wever n'est pas en mesure de considérer ces migrants comme des êtres humains. Le tout est de savoir si c'est sincère ou juste une stratégie politique. C'est de la déshumanisation, estime le Morgen. Cette tragique histoire aurait dû permettre de discuter sans naïveté et de manière plus reposée sur la question migratoire. Mais Bart de Wever a étouffé cette chance, ajoute Bart Eeckhout.

Dans le Standaard, Bart Brinckman souligne surtout le mauvais timing: la famille n'a même pas encore pu enterrer sa petite fille. Et les mots aussi: oui, les parents ont forcément une part de responsabilité, dans toute la complexité qu'implique cette affaire, estime le Standaard. Sauf que Bart de Wever a aussi parlé de faute. Et là, c'est non.

Le Standaard qui en une élargit le propos et nous donne des chiffres des réfugiés: un réfugié sur trois en Europe est un enfant.