Baromètre Solidaris : des Belges de plus en plus en panne de confiance et de bien-être

4ème édition du genre du "Baromètre confiance et bien-être" lancé par Solidaris. Objectif pour rappel :mesurer de manière globale l’état de bien-être de la population sur base d'un questionnaire de près de 200 sujets qui interrogent la population sur ses perceptions, sa vision, ses espoirs, ses craintes, … en respectant minutieusement la part de subjectivité et d’interprétation. Ont ainsi été sondés 1064 Belges francophones durant le mois de septembre 2018 sur internet et par téléphone. Solidaris, pour rappel, la Mutualité socialiste qui en tire une interprétation très politique... à l'approche des prochaines élections.

Un indice bien-être en recul constant

L’indice confiance et bien-être de la population belge francophone atteint (en septembre 2018) la note de 54,2% sur 100; sur quatre ans la baisse est continue de 2,3 points. Conclusion de Solidaris : cela traduit "ce constat effrayant et largement partagé par la population que nous vivons dans une société qui va moins bien qu’hier. Où est encore le progrès ? Quelles sont alors les sources d’espoir ? Rien n’est plus dangereux pour une société que le sentiment que demain sera pire qu’aujourd’hui, ce sentiment, c’est la porte ouverte aux replis sur soi, à la peur de l’autre, aux extrémismes".

Conditions de vie et santé physique et psychique se détériorent

L’indice "conditions objectives de vie" est, lui aussi, en chute (-4 points sur 4 ans et -1,8 pt en un an). Dans cet indice, on interroge la population, entre autres, sur la thématique du transport (coût et temps perdu dans les embouteillages), l’accès au sport, le sommeil, l’alimentation, la culture. On touche au quotidien des gens. Et visiblement les choses s'aggravent : de plus en plus de temps perdus dans les embouteillages (46,5% soit +6pts), pas ou peu d'activités sportives pour raisons financières (43%, +7pts), le sentiment de ne pas manger équilibré (30%, +10pts en 4 ans), des insomnies fréquentes (41%, +11 pts en 4 ans), une offre culturelle de moins en moins adaptée ( 51%, -11pts en 4 ans). Les indices "santé physique" et "santé psychique" sont également en berne : - 7,1 points pour l'un, -1,3 pour l'autre sur 4 ans. Concrètement "Au quotidien, c’est de plus en plus difficile pour une partie de la population. On assiste à de réelles formes d’exclusions, et immanquablement cela a un impact sur la santé des individus. Dans le même temps on s’attaque au budget des soins de santé. Cet ex-gouvernement voudrait que la santé coûte moins cher à l’Etat alors que ses propres actions engendrent une détérioration de l’état de santé des individus. Autant marcher sur la tête ! On ne peut lire ces résultats sans penser aux gilets jaunes, un mouvement qui avant tout met en lumière le ras-le-bol et le désespoir d’une partie de la population. Celles et ceux qui n’en sortent plus, qui n’en peuvent plus ! Ainsi, quand on regarde par catégorie on constate qu’à l’indice globale, les inactifs ont perdus -8 pts en 4 ans, idem pour les plus de 60 ans (-8,2pts). Autant de gens qui entendent certains politiques leur dire que la situation économique s’améliore… comment voulez-vous ne pas avoir le sentiment d’être inconsidéré ?".

Espoirs déçus vis-à-vis des actions du politique et des institutions

A la question "Qui est là pour que j’aille bien ou mieux", les mêmes constats chaque année de plus en plus inquiétants. Seule la sphère de proximité (conjoint, famille, médecin, amis) est perçue comme agissant (entre 84 et 76%) . Tout en bas du tableau : le monde politique et les partis. Les Mutuelles sont toujours perçues comme "agissantes" à 73.5%. Pour le Syndicat c’est deux fois moins (37.5%) Mais les deux progressent. Conclusion de Solidaris : "L’espoir et les attentes vis-à-vis d’un Etat protecteur sont encore très forts. Mais aujourd’hui cette attente est largement déçue. Ce qui incarne l’Etat, ce sont les personnalités politiques de ces gouvernements, lesquels sont incontestablement perçues au mieux comme des incompétents, au pire comme de terribles égoïstes. Il faut réinventer la manière de gouverner, de gérer l’Etat, en le respectant, et non en le méprisant".

Une société qui lie trop bien-être et productivité

Seraient trop souvent laissés de côté celles et ceux qui ne sont pas en capacités de production (étudiants, malades, chômeurs, pensionnés, …). Globalement, la Les chiffres relatifs à l’amélioration du bien-être au travail sont très intéressants. D’une part parce qu’ils traduisent le simple fait que c’est possible d’inverser la tendance, il suffit en fait de le vouloir. D’autre part parce qu’ils expriment une réalité paradoxale. Le monde des entreprises a bien (et enfin) compris que le mal-être des travailleurs était nuisible à la productivité, on a alors investis dans de nouvelles formes de management avec les effets positifs que l’on observe. Mais qu’en est-il de celles et ceux qui ne " produisent " pas , Les étudiants, les pensionnés, les chômeurs, les malades ? Ils sont littéralement victimes de leur situation –souvent non choisie- et c’est sous le prisme de lecture binaire " productif " ou " non productif " que la société investit dans le bien-être. Cela pose la question fondamentale de l’accès au bien-être pour tous , et donc de la solidarité organisée : la sécurité sociale !"

Des gens qui tiennent grâce à la sphère de proximité

L’indice "qualité du relationnel" est le seul qui progresse sur 4 ans (+2.3 pts). Et c’est aussi l’indice le plus haut (64.9%) toutes dimensions confondues. Quand on creuse les profils, on voit ainsi que les gens en couple (avec ou sans enfant) s’en sortent mieux sur quasiment tous les points : "Je me sens vraiment reconnu par mon partenaire" (80%), "très satisfait de ma vie amoureuse et sentimentale" (72%); seraient agréables les relations avec les supérieurs (68%), les collègues (75%), les voisins (67%). Donc on peut se rassurer qu’une partie des gens s’en sortent parce qu’ils peuvent compter sur leur entourage proche mais ceux qui ne le peuvent pas, ceux qui sont plus isolés, quid ?

L'inquiétude viendrait par contre d'une hausse progressive (+ 8 pts en 4 ans) des violences au sein de l'entourage. "J’ai déjà été vraiment confronté à des problèmes de violence dans mon entourage proche/famille" : "oui tout à fait" à 32%. Certainement pas sans lien avec la violence observée actuellement dans la société. Et cette violence c’est aussi le résultat des inégalités, qui met les gens dans des situations intenables et inacceptables. Avec des répercussions dramatiques, y compris sur cet entourage qui fait barrage mais jusqu’à un certain point ! Conclusion du patron de Solidaris Jean-Pascal Labille : "Comme patron de Solidaris, ces indicateurs me parlent particulièrement. Ils traduisent ce que je peux observer et entendre lorsque je vais à la rencontre des travailleurs du groupe. Ils témoignent à la fois du besoin de plus en plus grand de contacts humains, de conseil et d’assistance, parfois simplement le besoin d’être écouté. Ils témoignent aussi , et c’est un élément récent, de la fréquence de plus en plus importante de cas de violence de la part de certains affiliés. Des gens précarisés qui n’en peuvent plus, qui n’ont plus que l’énergie du désespoir et à qui trop souvent nous ne pouvons que signifier des décisions administratives absurdes et excluantes. Dans un tel contexte, nous demander de fliquer les affiliés et de soutenir la délation, pour nous c’est non !"

Des inégalités qui s’aggravent et notamment entre hommes et femmes

On constate dans ce baromètre un écart grandissant entre l'Indice bien-être pour les hommes (57,2%) et celui des femmes (51,4%). C'était respectivement 58,2% et 54,9% en 2015. La baisse a donc particulièrement touché les femmes. Des inégalités qui frappent aussi fortement les inactifs, les chômeurs, les personnes en incapacité de travail. "On n'a cessé de taper sur cette catégorie de la population. 36% c’est leur niveau de bien-être quand la population moyenne est à 54,2%. De telles inégalités sont inacceptables parce qu’elles ne renvoient en rien à un choix d’individus. Le mythe de la responsabilité individuelle s’effondre en regard de nos statistiques. Est-on responsable d’être née femme ? est-on responsable d’être licencié ? est-on responsable d’une maladie grave, d’une dépression ou d’un burn-out ?".