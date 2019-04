Baromètre politique: une certaine frilosité face aux "gestes pour la planète"

L’idée figure dans pas mal de programmes politiques pour ces élections : réforme, aménagement, pas vraiment de suppression pure et simple… Pour des questions de mobilité à renforcer, de pollution à réduire. Questions posées aux sondés côté wallon et côté bruxellois : faut-il supprimer le système des voitures de société ? C’est le « non » qui l’emporte au sud comme au centre du pays.

Un sondage accompagné de quelques questions d’actualité comme de coutume. Des questions notamment sur deux mesures présentées par certains comme des gestes que vous pourriez accomplir ou pas en faveur du climat. Alors que les jeunes se mobilisent de jeudi en jeudi, que les citoyens défilent aussi régulièrement pour la planète et contre le réchauffement. Dans le Baromètre, sous cet angle, deux questions concernant les voitures de société et une éventuelle taxe kérosène.

Un partage donc, ou quasi, que l’on retrouve notamment, côté bruxellois, dans l’électorat jeune 18-34 ans (51% contre la mesure). A noter, sans surprise, lorsque l’on compare avec le profil électoral/politique des sondés, que ce type de mesure est plus favorablement accueillie parmi les sympathisants Ecolo, alors qu’elle est plus contestée, voire rejetée dans les profils plus PS et PTB ou PP en Wallonie…

Supprimer les vols « court-courriers »

La question n’a été soumise qu’aux sondés de Flandre. Mais on y apprend là que 40% des 1006 sondés se disent prêts à voir supprimés les vols aériens sur de courtes distances, là où 47% sont carrément contre. Un refus qui vient avant tout des sondés aux plus bas revenus ou des classes sociales les moins favorisées – sans doute plus réticents à renoncer à des vols aériens encore trop souvent moins chers aujourd’hui que les mêmes parcours en train… C’est une hypothèse.