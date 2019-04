Baromètre politique: quelles coalitions sont possibles au fédéral et en Wallonie ?

Les élections ont lieu dans un mois et bien sûr, chacun se demande, une fois le bulletin glissé dans l'urne, quelles coalitions se formeront aussi bien au fédéral, qu'en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre.

Au Fédéral, le sondage dévoilé ce mercredi donnerait plusieurs enseignements. D'abord, si la N-VA reste le plus grand parti (27 sièges), c'est la famille socialiste qui resterait la plus forte avec 31 élus. En termes de familles politiques suivraient ensuite les Verts (28 sièges), les bleus (25 sièges) et enfin les démocrates-chrétiens (18 sièges). Si le PTB (12 sièges) et le Vlaams Belang (8 sièges) ont aussi un poids important, il est illusoire de les voir participer à une majorité fédérale.

En essayant de former des coalitions en partant de ces constats-là, il devient plus facile de trouver les coalitions impossibles que celles qui ont une possibilité d'aboutir. Pour rappel, il faut 76 sièges minimum pour former une majorité.

Les coalitions impossibles au Fédéral