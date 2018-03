Baromètre politique: Paul Magnette au top à Bruxelles et en Wallonie

À Bruxelles, toujours Paul Magnette devant Olivier Maingain

Même à Bruxelles, Paul Magnette séduit. Le bourgmestre de Charleroi obtient 37% des votes de préférences, il chipe d'un petit pourcent seulement la première place détenue par Olivier Maingain (Défi) qui recueille lui 36% des votes des sondés. Derrière eux, on trouve à la troisième place ex æquo Didier Reynders (MR) et Charles Michel avec 35%. À noter, la présence, en fin de top 10, des deux socialistes Rudy Demotte et Rudi Vervoort.