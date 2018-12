Baromètre politique: la N-VA perd des plumes face à la "vague verte", recul du PS et MR

Ce baromètre politique semble se placer en définitive, dans le droit fil des élections communales et provinciales qui avaient enregistré tant au Nord qu'au Sud du pays, une importante progression des partis écologistes. Une tendance générale qui paraît également plus forte dans la région bruxelloise qu'ailleurs. Comme en octobre.

DéFI ne ferait guère mieux qu'en 2014 alors que le cdH passerait de justesse la barre des 5%, seuil électoral. Les démocrates-humanistes pourraient ne plus envoyer de députés à la Chambre et verraient leur représentation au Parlement bruxellois menacée.

Le grand vainqueur en Flandre, cela semble dès lors être Groen (+7%), qui paraît en mesure de faire jeu égal avec les libéraux et les chrétiens-démocrates et pourquoi pas constituer avec eux une coalition anti-N-VA, comme cela s'est vu dans plusieurs communes.

Même si elle perd des plumes par rapport au scrutin fédéral de 2014 ( -4,1%), la N-VA reste de loin le premier parti flamand et le premier parti du Royaume. Les nationalistes dominent toujours largement le paysage politique au nord du pays. Mais la N-VA paraît moins incontournable. Tout d'abord, parce que ses deux alliés progresseraient simultanément : CD&V (+0,1%) et surtout Open VLD (+2%), un peu comme si le discours identitaire de la N-VA effrayait une partie de son électorat. Et comme dans le même temps, le Vlaams Belang enregistre lui-aussi un léger progrès (+1,8%), le parti de Bart De Wever perdrait des deux côtés. Mais il faut également considérer que ce baromètre a été réalisé avant les tous derniers développements de la crise politique.

Fiche Technique:

Ce sondage d’opinion a été mené par TNS à la demande de la VRT/Standaard/RTBF/La Libre sur un échantillon aléatoire de n=1038 électeurs flamands, 1016 électeurs wallons et 743 électeurs bruxellois et accessibles via un téléphone fixe ou mobile. L’erreur statistique maximale est de 3,1% (Flandre, Wallonie), de 3,6% à Bruxelles, supérieure et inférieure au résultat obtenu pour les énoncés dans l’ensemble de l’échantillon. Les répondants ont été interrogés par téléphone du 19 novembre au 8 décembre. Le rapport technique complet peut être consulté sur www.febelmar.be .