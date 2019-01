Bande réservée au covoiturage sur l'E411: les discussions se poursuivent avec la Flandre

Les discussions relatives à une bande réservée au covoiturage sur l'autoroute E411 entre Wavre et Bruxelles se poursuivent avec la Flandre, a affirmé mercredi le ministre régional de l'Environnement, Carlo Di Antonio (cdH), interrogé sur le sujet par les députés wallons Dimitri Fourny (cdH), Jean-Paul Wahl (MR) et Anne Lambelin (PS).

La Wallonie a actuellement dans ses cartons 2 projets visant à réserver la bande d'arrêt d'urgence aux véhicules transportant au moins 3 passagers et ne dépassant pas les 50 km/h. L'un concerne un tronçon de l'autoroute E411 entre la province de Luxembourg et le Grand-Duché; l'autre se situe sur la même autoroute mais entre Wavre et Bruxelles, un trajet qui passe par la Flandre.

Bruxelles a dit oui, on discute avec la Flandre

Or, il semblerait que le nord du pays, par la voie de Ben Weyts (N-VA), s'oppose à ce projet qui doit aboutir en avril prochain, s'inquiètent les parlementaires wallons.

"Le principe a été validé lors du comité exécutif des ministres de la Mobilité. Bruxelles a dit oui et on discute encore avec la Flandre", leur a néanmoins assuré Carlo Di Antonio. "Nous avons aujourd'hui de bonnes raisons de penser que nous pourrons aboutir à un accord dans les prochaines semaines", a-t-il ajouté.