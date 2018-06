Ce n’était plus arrivé depuis les années 80. Entre 2014 et 2016, les syndicats ont perdu 88.000 affiliés en Belgique. Une baisse qui serait liée à une "évolution du tissu économique et social " selon Jean Faniel, directeur du CRISP interrogé par Le Soir. Les économies régionales sont aujourd'hui principalement composées de PME. Or, sous les 50 salariés, il n'y a pas de représentation syndicale dans l'entreprise.

La baisse du nombre de demandeurs d'emplois est un autre élément d’explication.

"Débats Première" pose la question, baisse du nombre d’affilés chez les syndicats, à qui la faute ? Les syndicats ont-ils suffisamment pris la mesure des évolutions socio-économiques ? Parviennent-ils encore à convaincre la jeune génération de travailleurs ?

Pierre-Yves Meugens reçoit autour de la table de "Débats Première" ce lundi 11 juin en direct dès 12h sur La Première, Vaïa Demertzis, politologue, chargée de recherche au CRISP (Centre de recherche et d'information socio-politiques), Ludovic Voet, responsable national des jeunes CSC et Paul Lootens, ancien président de la Centrale générale de la FGTB.