Avrox : des perquisitions au siège luxembourgeois de l'entreprise et une arrestation ce jeudi

Des perquisitions ont eu lieu ce jeudi au siège luxembourgeois d'Avrox. La RTBF a pu constater la présence de la police sur les lieux. Le parquet du Luxembourg a confirmé dans l'après-midi qu'une personne a été arrêtée au Luxembourg dans le cadre de l’enquête sur Avrox.

Laurent Hericord, administrateur-délégué de la société qui a fourni 15 millions de masques buccaux à la Belgique, a quant a lui été interpellé à Cannes le mardi 4 mai dernier. Il a été présenté au parquet général d'Aix-en-Provence. Selon nos confrères du Soir, "la justice française examinera son extradition vers la Belgique le 12 mai prochain".

Au printemps dernier le ministère belge de la Défense avait lancé un appel d'offres public et avait finalement choisi deux entreprises: la luxembourgeoise Avrox (15 millions de masques) et la gantoise Tweed&Cotton (3 millions).

En juin, le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête à l'égard de l'entreprise Avrox pour charges de faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment et entrave à la liberté des enchères. En février 2021 on apprenait que ces masques étaient potentiellement dangereux la santé. Des perquisitions ont également été menées mardi dans différents pays européens.