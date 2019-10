Vote en commission d'une proposition de loi supprimant la prescription des délits sexuels graves sur des mineurs

La commission Justice de la Chambre d'organiser a voté ce matin une proposition de loi dont l'objectif est de supprimer la prescription des délits sexuels graves commis sur des mineurs. Cette proposition a été déposée par des députés sp.a, N-VA, CD&V, Défi, Open VLD et MR.

Jusqu'ici, la prescription pour ce type de fait était de 15 ans à partir du moment où la victime était majeure.

La proposition de loi doit encore être votée à la Chambre, mais cela ne devrait pas poser de problème.

Avocats.be est contre

Avocats.be et l'Association syndicale des magistrats (ASM) parlent d'"une nouvelle loi émotionnelle".

De manière générale, le délai au terme duquel les auteurs d'un fait ne peuvent plus être poursuivis "contribue à la paix sociale", en postulant qu'après un certain temps, "il est préférable de renoncer aux poursuites qui deviennent inutiles pour l'ordre public", recadre Avocats.be. De plus, "l'écoulement du temps rend l'administration de la preuve plus aléatoire et risque d'accroitre le nombre d'erreurs judiciaires".

"L'imprescriptibilité rendrait en l'espèce aux victimes un bien mauvais service dans la mesure où l'écoulement du temps et donc la difficulté accrue de l'administration de la preuve, multipliera le nombre de non-lieu et d'acquittements, rendant l'espoir d'une justice réparatrice encore plus vaine. Rappelons en effet que le délai de prescription est déjà relativement long (15 ans à dater de la majorité de la victime) et qu'il a été augmenté il n'y a pas si longtemps", poursuit Avocats.be.

L'ASM partage les inquiétudes d'Avocats.be, a-t-il fait savoir.