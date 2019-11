Avis de disparition à Forest: avez-vous vu Thierry, 68 ans?

A la requête du parquet de Bruxelles, la police fédérale a diffusé lundi un avis de recherche pour Thierry Poucet, un homme âgé de 68 ans, qui a quitté entre minuit et 04h00 du matin la maison de repos Le Val de Roses située à Forest. Kathleen Calie, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi, a précisé en début de soirée qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais qu'il n'aurait pas encore, au stade actuel, développé de symptômes liés à cette maladie neurodégénérative.

L'homme ne s'est pas manifesté depuis sa disparition. "Il est en pleine possession de sa motricité et on ne sait pas pourquoi il est parti", explique Kathleen Calie. "Une disparition d'une personne âgée est toujours inquiétante et considérée comme grave."

Des rondes sont effectuées la nuit dans la maison de repos et un vigile est présent sur les lieux. Les maisons de repos restent toutefois des lieux ouverts qui disposent de différentes sorties de secours.

Thierry Poucet mesure 1m65 et est de corpulence mince. Il a le teint clair, les cheveux grisonnants, les yeux foncés et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, il portait une veste longue dans les tons de gris foncé, un pantalon noir, un polo jaune et un chapeau vert foncé de type "Stetson". Sur les photos de son avis de disparition, il est présenté avec une barbe et une moustache.

La police précise qu'il pourrait paraître confus.

Les témoignages peuvent être communiqués aux enquêteurs au numéro de téléphone 0800/30300.