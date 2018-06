Avec la nouvelle PAC, la Belgique perdrait 800 millions d'euros, selon René Collin

La commission européenne a présenté hier son projet de budget 2021-2027 pour la PAC, la politique agricole commune. C'est le plus gros chapitre du budget de l'Union.

Sous pression financière, la Commission a présenté vendredi des propositions pour réformer les aides agricoles, plaidant notamment pour plus de décentralisation, chaque pays devant définir un plan stratégique, ensuite examiné et validé à Bruxelles. La PAC a donc été présentée comme plus flexible pour les Etats membres... mais surtout, ceux-ci devront mettre la main au portefeuille. Le volume d'économies serait même beaucoup plus important que prévu du côté belge, avec une diminution de l'ordre de 8%.

Imbuvable, selon le ministre wallon de l'Agriculture René Collin, au micro de Rudy Hermans, qui parle d'une perte de 800 millions d'euros.