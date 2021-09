Avec des droits d’enregistrement à 3%, sera-t-il plus intéressant d’acheter son logement en Flandre ?

Il est possible, en Wallonie, de bénéficier de droits d’enregistrement de 6% dans le cas de l’achat d’une habitation "modeste", dont le revenu cadastral n’excède pas 745 euros. On passe à 5% de droits d’enregistrement si l’acquéreur contracte un prêt hypothécaire social. Là aussi, des conditions sont à respecter.

Une telle différence de taux pour les droits d’enregistrements, 9,5% d’écart, fera peut-être réfléchir les candidats acquéreurs, surtout ceux qui cherchent un bien dans une localité proche de la frontière linguistique, à condition qu’ils soient prêts, par exemple, à s’attaquer aux formalités administratives en néerlandais…

On peut penser à l’axe de l’autoroute E40, entre Bruxelles et Liège, dont une bonne partie flirte avec la frontière linguistique.

Jusqu’à présent, on a surtout vu des personnes originaires de Flandre venir acheter au sud de la E40, en Wallonie, pour trouver des prix de l’immobilier plus bas. Le prix moyen d’une maison en province de Liège, selon le dernier baromètre des notaires, était de 210.254 euros, contre 274.524 dans la province du Limbourg.

Cependant, dans les zones les plus proches de la frontière linguistique, l’écart entre les prix est souvent moindre. Verra-t-on, dès lors, des "Wallons" s’installer de l’autre côté, en Flandre pour bénéficier de droits d'enregistrements de 3%? "La question va se poser, surtout dans des habitations qui seraient à proximité des axes autoroutiers, puisqu’on sait que ce sont souvent des personnes qui vont travailler vers Bruxelles et ont parfois des moyens financiers qui permettent d’acheter des biens plus importants. Et donc on risque de voir certains ménages francophones aller se mettre du côté néerlandophone", estime Me Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération royale du Notariat belge. Car, poursuit-il, "entre 3% et 12,5%, le delta est quand même très important".

A Bruxelles, pour Eric Verlinden, le patron du groupe immobilier Trevi, la baisse à 3% des droits d’enregistrement en Flandre va changer la donne et inciter à comparer. "Si vous êtes un acquéreur potentiel avec un budget de maximum 200.000 euros, la question est réglée, la Région bruxelloise reste attractive", explique Eric Verlinden.

Celui-ci rappelle cependant que beaucoup de maisons à Bruxelles coûtent plus, "plutôt 400.000 ou 500.000 euros". Alors, comparer, par exemple entre Laeken en région bruxelloise et Wemmel, la commune voisine en Flandre, pourrait valoir la peine. "Si vous prenez un quartier, comme le quartier des Pagodes, à Laeken, connu comme étant de relativement bonne qualité, dans cette zone-là, les prix entre Wemmel et Laeken, dans les bons quartiers, vont être relativement similaires. Et vous allez payer 9,5% de moins (en droits d’enregistrement)", poursuit Eric Verlinden.

Plus les biens immobiliers seront chers, plus il sera intéressant de les acheter en Flandre

Le calcul sera nettement plus en faveur d’un achat immobilier en Flandre pour les biens les plus chers, ceux dont le prix sera supérieur à 500.000 euros, puisque passé ce montant, il n’y a plus d’abattement en Région bruxelloise. En Flandre, "sur 500.000 euros, vous allez payer 3%, c’est-à-dire 15.000 euros de droits d’enregistrement. D’un autre côté, en Région bruxelloise, vous allez payer 12,5%", argumente Eric Verlinden pour qui, même pour un prix de 450.000 euros, l’achat sera plus intéressant en Flandre qu’à Bruxelles.