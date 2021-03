Avec 40% des foyers de coronavirus actifs sur les lieux de travail, "l’obligation de télétravail est encore nécessaire", confirment les autorités

L'obligation de télétravail vaut également pour la fonction publique. D'après la ministre de la Fonction publique, Petra De Suter, en moyenne 85% des fonctionnaires sont en télétravail. Dans certaines administrations, comme la Défense, où il est plus difficile de télétravailler, ce chiffre est un peu moindre. Par contre, il y a des administrations, estime la ministre, où cette proportion est plus élevée.

"Nous sommes conscients que cette obligation du télétravail est une obligation lourde, que ce sont de gros efforts, que des gens sont en télétravail depuis un an. C’est lourd pour les travailleurs, c’est lourd pour les employeurs et pour les entreprises", a concédé le Premier ministre.

"Aujourd’hui, on doit tout faire pour respecter les règles", a-t-il demandé. Il a rappelé qu’il était important que les règles sanitaires de distanciation sociale soient respectées pour les travailleurs qui sont obligés de travailler dans l’entreprise et pour qui le télétravail est impossible. Pour les travailleurs dont la fonction peut être exercée en télétravail, celui-ci doit être mis en œuvre obligatoirement.

Du côté des employeurs, on explique être conscient des enjeux et de la nécessité de poursuivre l’effort de télétravail, mais l’on demande aussi des perspectives. "Il y a une perspective pour qu’après les vacances de Pâques, on puisse réorganiser des moments de retour en entreprise, avoir des contacts avec les collègues, en respectant les règles sanitaires", a estimé l’administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans. Des perspectives "à déterminer par le gouvernement, sur base des chiffres disponibles", a-t-il précisé.

Du côté du gouvernement, on s’est montré ouvert à cette demande de perspectives. "Je sais qu’il y a une demande de perspectives, comme on a donné des perspectives aux cafés et restaurants et au secteur culturel. Il y a cette perspective pour le télétravail, mais maintenant, ce n’est pas possible", a déclaré Alexander De Croo. Si on veut y arriver, il faut continuer à respecter les règles en vigueur et l’obligation de télétravail partout où c’est possible dans les prochaines semaines, pour résumer le point de vue du Premier ministre.