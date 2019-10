Autoroute E19 fermée suite à un accident de camion à Nimy: le plan communal d'urgence déclenché

Le plan communal d'urgence a été déclenché suite à l'accident de camion survenu à Nimy mercredi à 1h30 du matin. L'autoroute E19 est fermée dans les deux sens pour éviter tout risque car le véhicule perd un liquide potentiellement inflammable. "Les pompiers, la police et la protection civile sont mobilisés sur place pour garantir la sécurité et stabiliser la situation dans les meilleurs délais", font savoir dans un communiqué le bourgmestre de Mons Nicolas Martin et le gouverneur de la Province de Hainaut Tommy Leclercq. Le camion a embouti des travaux à Maisières et a perdu un liquide inflammable. Les pompiers ont placé une mousse absorbante, précise la police. Un périmètre de sécurité a été installé. L'autoroute restera fermée dans les deux sens au moins jusqu'en début d'après-midi. Des déviations sont mises en place, mais n'ont pas empêché de gros embarras de circulation ce matin.

Autoroute E19 fermée jusqu'en début d'après-midi: "C'est un produit dangereux, on doit prendre beaucoup de précautions"

"Le problème, c'est que comme il s'agit d'un produit inflammable, avant d'évacuer la citerne, on doit à tout prix vider celle-ci, expliquait le capitaine Scarnière sur nos ondes ce matin. Et ça ne peut se faire qu'avec des moyens spéciaux, ce qui fait que les opérations vont prendre une bonne partie de la matinée. Comme il s'agit d'un produit dangereux, on doit prendre énormément de précautions, on doit pomper relativement lentement. L'autoroute restera donc probablement fermée jusqu'en début d'après-midi".

Il est conseillé d'éviter les lieux. Vers Paris, une déviation est mise en place via la sortie Mons-Est vers le R5a, vers Mons, puis la route industrielle N552, pour remonter sur l'autoroute à Saint-Ghislain, indiquent la police fédérale de la route et la Sofico. Vers Bruxelles, les automobilistes sont invités à prendre la sortie Nimy-Maisières vers la N552, en direction d'Obourg, pour y reprendre l'autoroute. La N6 est aussi fermée dans les deux sens entre les bornes kilométriques 50 et 51. Pour les camions, un itinéraire L a été mis en place, ajoute la Sofico. Un autre itinéraire conseillé en venant de Bruxelles vers la France est d'emprunter la A8/E429. Il est demandé aux habitants de garder les portes et les fenêtres des habitations fermées. Suivez les conseils en direct grâce à notre service Mobilinfo