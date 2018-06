Autisme: "Les politiques ne tiennent jamais leurs promesses"

Une vingtaine de familles d’enfants autistes et handicapés ont manifesté mardi après-midi à Namur devant le cabinet de la ministre wallonne en charge de l’action sociale, Alda Greoli, pour réclamer des garanties quant à leur accueil. Les manifestants ont été reçus pendant plus d’une heure par des représentants du cabinet, à qui ils ont pu faire part de leur vive inquiétude à la suite d’un courrier de l’AViQ, l’Agence wallonne pour une qualité de vie. Ce courriel leur signalait que la convention nominative dont leur enfant bénéficie pour être accueilli dans un centre spécialisé ne serait plus garantie en 2018, faute de budget alloué à l’Agence. Pour le cabinet Greoli, il s’agissait d’une erreur de communication, un couac regrettable.

Cinzia Agoni, présidente de l’association InforAutosme et porte-parole du GAMP, le groupe d’actions qui dénonce le manque de place pour les personnes handicapées ne croit pas à ce "couac de communication ". "J’ai bien vérifié, aussi bien avec l’AViQ qu’avec le cabinet Greoli. Et effectivement, cette année, contrairement aux années précédentes, le gouvernement wallon n’a pas attribué de budget supplémentaire pour cette convention. Et l’AViQ a dû le trouver à l’intérieur de sa dotation en faisant toute une série de recherches. On a donc trouvé un budget minimaliste, pour subventionner 61 conventions, pas plus, alors que les années précédentes, c’était aux alentours de 136. Ou bien encore 185 en 2016, conventions subsidiées. "

Le parcours du combattant

Car le quotidien des parents d’enfants autistes est un véritable parcours du combattant. "Dès qu’on découvre le diagnostic, ce qui est évidemment toujours quelque chose de difficile à avaler, il faut chercher des intervenants, vraiment formés pour aider les tout petits enfants. Et ils sont rares en Belgique."

Par la suite, il est aussi très difficile de trouver une école adaptée. "On parle beaucoup de l’enseignement spécialisé, mais de plus en plus de parents souhaiteraient que leurs enfants autistes soient inclus dans une école ordinaire avec des aides, des soutiens et des supports adéquats. C’est loin d’être le cas pour le moment. L’adolescence est aussi un passage évidemment. Avec éventuellement un changement d’école. "

L’âge adulte? "C’est un peu le désert"

Pour Cinzia Agoni, la période adulte de l’individu autiste est peu prise en compte par les institutions publiques. " C’est un peu le désert. Ça dépend de la manière dont l’enfant évolue. Vous pouvez être parent d’un adulte qui a bien évolué, mais qui malgré tout a un fonctionnement différent. Donc, même avec un bon niveau de compréhension et un bon niveau de fonctionnement, trouver un travail devient vraiment ‘la croix et la bannière’. C’est déjà difficile pour des personnes ordinaires d’en trouver, donc imaginez pour une personne qui a un fonctionnement communicationnel différent. "

Prendre le problème à la source

Ce qui pose la question de l’insuffisance des investissements dès le début de la vie de l’autiste. Pour Cinzia Agoni, cela ferait évoluer plus positivement les enfants. " Les études menées aux États-Unis, ont démontré qu’avec une bonne prise en charge au départ, dès le diagnostic, on peut inverser le pronostic, c’est-à-dire que le pronostic peut être nettement amélioré."

Et sous c’est angle, la Belgique serait à la traîne: "On a quelques bonnes écoles, qui utilisent les bonnes méthodes, mais elles ne sont pas suffisantes en nombre. Les places ne couvrent pas du tout la demande. "

Les attentes de Cinzia Agoni sont principalement des critiques: " Nous avons évidemment pendant des années sollicité les politiques. Il y a eu un plan autisme qui a été annoncé en 2016, mais je ne peux pas vraiment dire qu’il est mis en œuvre comme nous le souhaiterions. Pour les adultes, il y a aussi eu une action en justice, que nous avons gagnée en 2013, pour les carences de solutions pour les adultes justement. Mais là encore, comme on en parle aujourd’hui, les places ne sont pas suffisantes. "

Politique: "le manque de vision à long terme"

Cinzia Agoni regrette avant tout le manque de vision à long terme du monde politique. "On est malheureusement dans une politique du court terme, visant toujours les élections. Maintenant que les élections approchent, c’est sûr que les politiques vont nous donner des garanties, mais par la suite, une fois que le nouveau gouvernement sera en place, on devra tout recommencer, comme à chaque législature. Les politiques passent et nous on reste".