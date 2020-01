Aurons-nous un gouvernement fédéral en 2020?

C’est donc une nouvelle année qui débute. Avec deux informateurs qui œuvrent toujours à la recherche d’un nouvel attelage pour un gouvernement fédéral. Georges Louis Bouchez pour le MR et Joachim Coens pour le CD&V ont été chargés de cette mission le 11 décembre dernier. Et jusqu’ici, pas plus que leurs prédécesseurs, ils n’ont encore trouvé la voie de la sortie de crise.

Après avoir tenté une nouvelle fois de mettre PS et N-VA dans un même attelage, les deux informateurs ont bien dû se rendre à l’évidence : cette configuration est impossible. Rudy Demotte pour le PS venait de le clamer haut et fort. Ecarté aussi l’arc-en-ciel, recherché par Paul Magnette. Ce constat tiré, reconduits dans leur mission, les deux informateurs ont décidé de mettre la barre au centre. Seule solution possible, expliquaient-ils le 20 décembre dernier, pour réunir une majorité suffisante.

Depuis, trêve de Noel oblige, les deux informateurs ont surtout consulté la société civile mais aussi des organismes comme le Bureau du Plan, le Conseil central de l’économie ou encore le conseil National du Travail.

Mais avec le passage à l’an neuf, les rencontres entre partis devraient être remises à l’agenda. Sept mois après les élections du 26 mai, plus d’un an après la chute du gouvernement Michel, rien ne permet toutefois d’envisager une sortie de crise rapide.

Les deux informateurs doivent remettre un nouveau rapport au Roi au plus tard le 13 janvier prochain.