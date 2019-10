Augmentation du salaire minimum interprofessionnel : le blocage persiste

Toujours pas de fumée blanche sur la question de l’augmentation du salaire minimum interprofessionnel. Une nouvelle réunion du groupe des Dix, l’organe de concertation entre les organisations d’employeurs et les organisations syndicales, s’est soldée ce matin par un échec.

3,5% d’augmentation : un compromis toujours en discussion

Lors du dernier accord interprofessionnel, patrons et syndicats s’étaient accordés sur une augmentation du salaire interprofessionnel de 1,1%. Mais la FGTB jugeait cette augmentation insuffisante. Il avait alors été décidé de tenter de trouver un accord pour aller au-delà. C’est ce à quoi s’attachent depuis le mois de juin les interlocuteurs sociaux. Mais faute d’accord sur des augmentations complémentaires, la FGTB bloque depuis juin une convention collective qui aurait permis d’accorder dès le 1er juillet, une augmentation de 1,1% à quelque 60.000 travailleurs, et ce au grand dam des autres syndicats. Faute d’accord, dit la CSC, 60 mille travailleurs sont privés d’une augmentation de 17 euros brut par mois depuis le 1er juillet.

Les négociations se sont donc poursuivies, et depuis le début de ce mois d’octobre, un compromis est sur la table. Il prévoit l’augmentation de 1,1% prévue au 1er novembre, avec 2,4% supplémentaires en avril prochain. Au total donc 3,5% ce qui représenterait une augmentation de 58 euros bruts par mois.

Mais pour les employeurs, cette augmentation représente un effort substantiel, notamment dans les secteurs qui emploient de nombreux travailleurs à bas salaire. L’équation est difficile : en fonction du point d’augmentation accordé, on touche un nombre de travailleurs plus élevé, et donc avec un coût aussi plus élevé pour les employeurs. Ceux-ci veulent donc des compensations : des baisses de cotisations sociales, baisses qui devraient être avalisées par le prochain gouvernement fédéral. Ces compensations dont le montant est évalué à 150 millions d’euros, grèveront encore un peu plus les rentrées de la sécurité sociale, dont le budget est déjà largement dans le rouge. De quoi inquiéter côté syndical, et la FGTB réclame du gouvernement fédéral qu’il assure un financement alternatif.

Les employeurs conditionnent ce dossier à un accord sur les préavis

Ce matin, les employeurs ont à nouveau lié un accord sur le volet salaire minimum interprofessionnel à un autre dossier : celui des préavis et l’application toujours en attente d’un article 39 ter de la Loi sur les contrats de travail, introduit il y a 5 ans maintenant.

Cet article prévoit que sous certaines conditions, lors d’un préavis supérieur à 30 semaines, 30% de l’indemnité de licenciement accordée au travailleur soit affectée à la formation de celui-ci pour l’aider dans sa recherche de travail. Reste à définir les modalités d’application de cet article. Et c’est là que cela coince. Les syndicats ne sont pas très chauds de voir le coût de la formation et donc de l’outplacement désormais supporté par le travailleur et non plus l’employeur. Ce dossier a par ailleurs des implications multiples, techniques qui demandent du temps, explique Robert Vertenueil, le président de la FGTB, qui refuse catégoriquement de voir ces deux dossiers liés. Des implications par exemple en ce qui concerne les allocations de chômage. Si l’indemnité de préavis est amputée de 30%, le travailleur devrait pouvoir percevoir plus vite des allocations de chômage s’il ne retrouve pas du travail. Les employeurs veulent aller vite pour éviter les sanctions que prévoit la Loi si les modalités d’application ne sont pas définies. Pour pousser les syndicats à avancer plus vite sur ce point, les employeurs n’en démordent pas : ils veulent un accord sur les deux dossiers.

Robert Vertenueil, le président de la FGTB lui dénonce ce matin "une surenchère inacceptable". Du côté de la CSC, on se refuse à tout commentaire, on acte juste l'absence d'accord.