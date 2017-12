Augmentation de la participation de Nethys dans Nice-Matin: Stéphane Hazée dénonce "un double jeu"

Nethys a augmenté sa participation de 20 à 34% dans le quotidien français Nice-matin. Pour Stéphane Hazée (Ecolo), cela va totalement à l'encontre des recommandations de la commission d'enquête parlementaire Publifin.

L'opération s'est réalisée dans le cadre d'une augmentation de capital pour laquelle le groupe liégeois a déboursé 1,4 million d'euros, annonçait l'Echo ce vendredi. Les deux partenaires ont confirmé cette montée en puissance de Nethys dans Nice-Matin tout en précisant qu'elle était attendue.

Pour Stéphane Hazée, cela va à contre sens d'un recentrage des activités du groupe sur les intérêts strictement communaux et d'une cession des participations à des activités à l'étranger, comme le recommandait la Commission. "C'est une nouvelle fois un double jeu, déplore le député wallon. On vote à l'unanimité au parlement wallon des recommandations, et puis, au sein du groupe Publifin/Nethys, PS, cdH et MR laissent faire les dirigeants pour prendre des décisions qui vont dans le sens complètement inverse : des participations dans le sud de la France pour des activités qui sont très éloignées des missions communales".

Une certaine forme de bras d'honneur de la part de ceux qui tirent les ficelles au sommet de cette structure

Stéphane Hazée affirme qu'il ne s'agit pas de la première décision allant à l'encontre du rapport de la commission. "Fin octobre dernier, PS, cdH et MR avaient déjà organisé le non renouvellement intégral du conseil d'administration et la non mise à l'écart des personnes qui tirent les ficelles au-dessus de cette structure Publifin/Nethys. Un scandale a eu lieu avec de multiples dimensions et certains continuent à chanter la même chanson, comme si rien ne s'était passé. On a le sentiment qu'il y a à nouveau une certaine forme de bras d'honneur de la part de ceux qui tirent les ficelles au sommet de cette structure".

Le dossier Nethys risque de rebondir dès la rentrée au parlement wallon.