Audition réussie pour le candidat Didier Reynders, devant les eurodéputés

Didier Reynders, candidat à la Commission européenne, a passé son grand oral ce matin pendant plus de trois heures, devant les députés européens.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense est proposé au poste de commissaire à la Justice, en charge aussi de l'État de droit et de la Protection des consommateurs, deux portefeuilles potentiellement très visibles.

Dans son exposé introductif, il a affirmé sa volonté de travailler étroitement avec le Parlement et son engagement européen, "Je suis parmi ceux qui veulent plus et mieux d'Europe", a-t-il assuré.

Puis en fin stratège, Didier Reynders a opté pour la défense, anticipant les attaques éventuelles. Il a pris soin d'aborder lui-même les accusations dont il a fait l'objet ces derniers jours de la part d'un ex-agent de la Sûreté de l'Etat, accusations de prétendus pots de vin à l'occasion de missions et d'achats publics. Le candidat a rappelé que le ministère public avait classé sans suite ce dossier étant donné l'absence d'infraction. "L'Etat de droit, c'est aussi la présomption d'innocence", a-t-il affirmé. Et d’un revers de main, il a dénoncé une action "malveillante" d'une personne qui "vise délibérément à (lui) nuire".

Un rapport sur le respect de l'Etat de droit dans tous les Etats membre

Didier Reynders a ensuite abordé le fond de la politique qu'il entend mener si le Parlement lui accorde sa confiance.

Il a confirmé qu'il entendait voir publié, dans la première année de travaux de la Commission, un rapport sur le respect de l'État de droit dans tous les États membres, appelé à devenir annuel. La première publication de ce rapport sera plus approfondie en ce qui concerne les États où des risques particuliers ont déjà été identifiés.

Les députés ont ensuite interrogé le candidat quand tout à coup, à la surprise générale, l’audition a été interrompue pendant plus d’une demi-heure, à cause d’une panne d’électricité. Une pause inopinée qui a apporté une petite touche d’humour au milieu des nombreux sujets abordés : Politiques de Justice, Etat de droit, Protection des consommateurs.... Le candidat a répondu aux questions avec facilité, dans les trois langues : français, anglais et néerlandais.

Comment va-t-il gérer l’article 7 du traité européen ?

Didier Reynders a assuré qu'il n'hésiterait pas à agir pour défendre l'Etat de droit s'il venait à être menacé dans un pays de l'UE. Il s'est également dit prêt à poursuivre les procédures de l’article 7 du traité de l’Union européenne (qui permet de suspendre les droits de vote d’un Etat membre en cas de violation des droits humain) engagées à l'encontre de la Pologne et de la Hongrie.

Et pour rassurer la députée allemande Katarina Barley (du Parti social-démocrate) qui ne semblait pas convaincue par ses arguments, Didier Reynders a affirmé qu’il voulait aller de l’avant, "pas seulement pour les cas déjà ouverts" a-t-il précisé, "mais si nécessaire, pour d’autres cas, comme Frans Timmermans (l'ancien premier vice-président de la Commission européenne, NDLR) l’a fait. Pour les cas graves de violations des droits, il faut utiliser tous les outils, dont l’article 7. Il faut un débat à ce sujet".