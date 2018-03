Audiovisuel: les Communautés signent avec le Canada un protocole d'entente

Les trois Communautés du pays ont signé lundi, à l'occasion de la visite d'Etat du couple royal au Canada, un "protocole d'entente" sur la coproduction audiovisuelle. Côté francophone, le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte s'est réjoui de cet évènement, qui a eu lieu à Ottawa, avec des représentants du gouvernement du Canada et des trois gouvernements flamand, de Communauté française et germanophone.

Rudy Demotte parle d'un texte n'ayant pas de valeur juridique contraignante mais représentant malgré tout un engagement politique important. Il "permettra aux coproducteurs belges et canadiens de travailler directement ensemble, sans devoir passer par des producteurs étrangers, majoritairement français, qui jouent les intermédiaires contre rémunération", précise-t-il. Les collaborations belgo-canadiennes, dans le cinéma et l'audiovisuel en général, devraient ainsi être facilitées.

Le texte aborde notamment la procédure de reconnaissance des projets au titre de coproduction officielle, un titre qui entraine divers avantages et qui sera désormais ouvert aux projets de "tous formats" et destinés à "tous supports", dans le secteur audiovisuel.

Geert Bourgeois, ministre-président flamand, souligne via Twitter que "les avantages fiscaux réciproques" sont ainsi rendus possibles, non seulement pour des films et séries mais aussi "pour des techniques audiovisuelles contemporaines comme dans l'industrie du jeu et de la réalité virtuelle".