"Au travail !", "augmenter le bien-être": les partis réagissent à la décision du Roi

Le gouvernement belge est officiellement en affaires courantes depuis que le Roi a accepté la démission du Premier ministre. Les réactions des différents partis n'ont pas tardé. Chacun met en avant ses priorités.

Le cdH appelle à augmenter immédiatement le bien-être

"Nous sommes dans un pays développé, une société de l'abondance et pourtant, on ne répond parfois plus aux besoins de base de nombre de nos concitoyens: se nourrir, se loger, se chauffer, se sentir en sécurité, respecté dans ses droits", affirme le président du cdH Benoit Lutgen, dans un communiqué.

Appelant à en finir avec "la politique de division des Belges et d'affaiblissement de leur bien-être", les centristes demandent d'avancer avec le Parlement sur base d'"une feuille de route (ce que l'on va faire) et une méthode (comment allons-nous le faire)".

Dans les cinq mois qui viennent avant la dissolution des chambres, "il faut avancer sur ce qui touche directement les Belges", à savoir pour le cdH "l'augmentation immédiate du bien-être". "C'est l'unique réponse aux populismes rampants, pour retrouver confiance et ne pas céder aux sirènes des extrêmes", plaide M. Lutgen.

"Et maintenant, au travail! ", dit Ecolo

"Il est temps maintenant de tourner la page, de se mettre au travail et de reconstruire", commente Ecolo après la décision du Roi.

Les écologistes ont déjà mis "avec succès" des propositions sur la table en matière climatique et en faveur des indépendants, soulignent-ils. Ils proposent maintenant de poursuivre le travail afin d'aider tous ceux qui ne parviennent plus aujourd'hui à boucler leur fin de mois. De même, les Verts offrent leur soutien afin de tenir le calendrier prévu de fermeture des centrales nucléaires."On le voit, il y a suffisamment de travail dans les mois qui viennent pour que les forces de bonne volonté, tant au parlement qu'au gouvernement, travaillent de concert, dans l'intérêt des Belges et de notre pays. C'est le pari que nous faisons. Les Verts sont prêts, depuis le parlement, à prendre leurs responsabilités, à proposer et à innover. Au travail, maintenant! ", concluent les présidents d'Ecolo et Groen.

Pour la N-VA, "l'héritage de la Suédoise ne doit pas être perdu"

La N-VA a également réagi à l'officialisation des affaires courantes du gouvernement "orange-bleue". Pour les nationalistes flamands, "le gouvernement Michel Ier, sous l'impulsion de la N-VA, s'est engagé sur une voie de centre-droit et a mis en œuvre de nombreuses belles réformes telles que la réduction de l'impôt sur les sociétés, la réduction des cotisations de sécurité sociale et le tax-shift, de manière à rendre le travail et l'esprit d'entreprise plus attractifs". Le communiqué du parti nationaliste insiste aussi sur des mesures relatives à la migration et la sécurité. La N-VA insiste pour que "l'héritage de la Suédeoise ne soit pas perdu" et annonce plusieurs propositions de loi que ses députés déposeront au Parlement dans les prochains jours.