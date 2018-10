Au PS, c'est l'heure des comptes et des discussions avec le PTB

C'est plus tard que d'habitude que le bureau du PS s'est ouvert en ce lendemain de scrutin communal. La soirée, la nuit, ont été longues pour certains socialistes. A l'heure de faire les comptes, et juste après la tenue d'un G9 (réunion des principaux responsables du PS), c'est un regard contrasté que jettent les socialistes sur ces élections communales (et provinciales en Wallonie). "L'électeur a parlé", "on n'a pas tout à fait gagné, on n'a pas tout à fait perdu"

Dans la province de Liège, les résultats se sont faits attendre une grande partie de nuit. A Herstal, malgré sa majorité absolue, Frédéric Daerden veut ouvrir celle-ci au PTB. Une réunion est prévue demain. S'il n'a pas la majorité absolue, le bourgmestre sortant de Liège Willy Demeyer est en position de force à Liège : il peut choisir son partenaire. Sur nos antennes, ce matin, Christine Defraigne (MR) estimait que son parti devait faire partie de la majorité. Vert ardent (Ecolo), en hausse, pense de même. Willy Demeyer recevra tout ce beau monde, demain, pour des discussions.

Voix dissonante : Rudy Demotte est favorable à des majorités de gauche, "mais de gauche avec des programmes réalistes. Je vois qu'à l'intérieur de la famille écologiste, il y a des espaces de dialogue. Je vois moins d'espaces de dialogue raisonné et raisonnable du côté du PTB." Alors même que le PS souhaite négocier avec le PTB à Molenbeek ou Charleroi : "Je ne porte pas de jugement général, il faut toujours juger sur des terrains locaux."

Non-cumul

A Bruxelles-Ville, pour entrer dans la majorité, Ecolo exigeait un non-cumul de mandats : "qu'aucun des échevins du futur collège ne cumule son mandat avec un autre mandat, par exemple parlementaire" explique, ainsi, Benoît Hellings, le chef de file vert à la Ville. Parmi les personnalités potentiellement concernées, Karine Lalieux, l'une des principales chevilles ouvrières du PS à la Chambre, où elle préside la commission de l'Infrastructure (où l'on parle régulièrement de la SNCB). Arrivant au Boulevard de l'Empereur, celle qui est également échevine de la Propreté annonce qu'elle choisira : "c'est le jeu, en 2019, je choisirai, ce sera l'échevinat ou le Parlement". Elle n'avait, de toute façon, guère le choix : les statuts internes du PS empêchent le cumul lors qu'il s'agit de communes de plus de 50 000 habitants.

Ahmed Laaouej, le nouveau bourgmestre de Koekelberg a indiqué, à son arrivée, que le sp.a rejoignait sa majorité. Le chef de groupe fait partie de la demi-douzaine de bourgmestres socialistes de la capitale. Le PS se retrouve dans 10 majorités bruxelloises. Sans le PTB, sauf, peut-être, à Molenbeek.