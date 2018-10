Au Parlement de Wallonie, la session 2017-2018 a été une "excellente cuvée"

Lors de la session 2017-2018 du Parlement de Wallonie, 2.093 questions orales, 4.352 questions écrites, 253 questions d'actualité et 55 questions urgentes ont été posées par les parlementaires wallons qui se sont réunis pendant un total de 907 heures, dont 150 heures en séances plénières. "C'est moins que lors de la session précédente qui avait été marquée par les discussions sur le Ceta mais c'est tout de même une excellente cuvée", a indiqué le président de l'assemblée régionale, André Antoine (cdH), à l'occasion de la présentation, mardi, de son rapport d'activités.

Durant la session écoulée, 63 projets de décret émanant du gouvernement régional, 53 propositions de décret venant des parlementaires et 46 propositions de résolution, qui n'expriment qu'une recommandation ou un vœu d'intérêt général, ont en outre été déposés. "J'ai toujours été favorable à ce que les propositions de décret - qui permettent des prises de positions politiques - prennent le pas sur les résolutions. Le message semble désormais être passé et je ne peux que m'en réjouir", a poursuivi André Antoine. En 2016-2017, 46 propositions de décret et 64 résolutions avaient été examinées.

"Au début de la législature, nous avions défini 4 objectifs pour le Parlement de Wallonie: il devait être un parlement de travail, un parlement collaborant avec les autres assemblées du pays, un parlement ouvert sur le monde et un parlement à l'écoute de ses citoyens", a-t-il ajouté en se félicitant des progrès réalisés en ces matières, et notamment en termes de transparence et de participation citoyenne. Lors de la session passée, 2 pétitions - concernant l'apiculture en Wallonie et la sauvegarde du métier d'aide familiale- ont ainsi été jugées recevables et ont dès lors été examinées par le parlement.

"Nous faisons toujours plus en matière de transparence - via notamment le développement d'une politique de données ouvertes tout en restant dans le budget qui nous est alloué", a encore souligné André Antoine. Pour l'année 2018, les dépenses du parlement régional ont été estimées à 60,893 millions d'euros, la dotation du gouvernement s'élevant pour sa part à 58,144 millions.

Enfin, le rapport d'activités de l'assemblée reste l'occasion de dresser le portrait du député wallon type. Et dans ce domaine, il n'y a guère de surprises: le parlementaire régional reste un homme (59%), âgé en moyenne de 49,6 ans et siégeant au parlement depuis 10 à 19 ans (63%).