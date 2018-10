Au MR, "on n'a pas toujours fait les listes qu'il fallait"

C'est un peu la soupe à la grimace à la Toison d'or, le siège du Mouvement réformateur. Interrogé sur les pertes de majorité et de bourgmestre dans la région capitale, le dernier bourgmestre libéral de la Ville de Bruxelles, François-Xavier de Donnéa, estime que la situation est "regrettable et préoccupante" : "j'étais sûr qu'on allait ramasser une claque. (...) on n'a pas toujours fait les listes qu'il fallait. Je pense que dans certains cas, il aurait fallu mettre plus en avant des jeunes et moins des vieux chevaux de retour." Le premier échevin sortant de la Ville, Alain Courtois, appréciera. Le libéral ne pense qu'à Bruxelles, le parti bleu "paie" la politique du gouvernement fédéral, mais bien en Wallonie : "la sociologie bruxelloise est ce qu'elle est et elle évolue plutôt dans un sens qui est favorable aux socialistes. Il faut aussi reconnaître que la canicule et le rapport du GIEC la semaine passée ont un peu eu le même effet favorable pour Ecolo que la crise de la dioxine en 1999."

Philippe Pivin, délogé du poste de bourgmestre de Koekelberg, malgré un nombre de voix de préférence plus important que le futur bourgmestre socialiste Ahmed Laaouej (2253 contre 1866), dit n'avoir aucun regret : "le travail qu'on voulait réaliser, on l'a réalisé et les gens ont en ont été reconnaissants car à la sortie des urnes, nous restons la première formation politique de Koekelberg. En face de nous, on a une coalition hétéroclite, mais démocratique, et je la respecte."

"Plus de citoyens, moins de particratie"

Georges-Louis Bouchez arborait un sourire à son arrivée au siège de son parti. Le délégué général du MR voit large : "j'ai la conviction qu'une recomposition politique est clair. On voit que tous les partis traditionnels perdent des plumes. Le fait d'avoir créé 'Mons en Mieux' prouve que c'est certainement ce genre d'offre politique que les gens attendent : plus de citoyens, moins de particratie. (...) Il y a un gros chantier à mener dans le paysage politique belge."