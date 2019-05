Au meeting du MR, Charles Michel fustige un "axe de gauche" qui "prépare un appauvrissement des classes moyennes"

Le MR tient son congrès du 1er mai à Hannut ce mercredi matin. Tous les mandataires et les principaux candidats sont présents. A noter que l’Open Vld est aussi représentée, par sa présidente Gwendolyn Rutten et ses anciens chefs Alexander De Croo et Bart Somers.

Charles Michel a notamment envoyé « un appel aux citoyens », les enjoignant à ne pas se fier aux « intox » : « informez-vous, faites preuve d’esprit critique et ne croyez pas les premières balivernes venues. Aucune intox ne pourra masquer nos résultats. »

Le président du MR a également ciblé la gauche : « pour la première fois, la FGTB et ses complices n’étaient pas au gouvernement, affirme-t-il pour évoquer la dernière législature. Encore une fois cet axe de gauche […] prépare un appauvrissement des classes moyennes. » Charles Michel reproche notamment aux socialistes de vouloir « taxer, taxer, taxer toujours plus, ceux qui travaillent, les petits épargnants. » Le chef des libéraux s’est également élevé contre le décret d’inscription, un « hold-up sur la liberté d’éducation » selon lui.

Charles Michel s’est également adressé à Gwendolyn Rutten et la ministre du Budget Sophie Wilmès, affirmant que le MR « réalisera l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes. »

