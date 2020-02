Attentats du 22 mars: que sont les méthodes particulières de recherche? Comment sont-elles encadrées?

Le procès des attentats de Bruxelles se prépare. Avec une audience de la chambre des mises en accusation ce matin consacrée uniquement au contrôle des méthodes particulières de recherche (MPR) utilisées par les enquêteurs. Les magistrats de la Chambre des mises en accusation doivent vérifier que la loi a bien été respectée lors du recours à ces méthodes particulières de recherche.

La loi encadre, en effet, depuis 2003 ces méthodes. Des "garde-fous" ont été prévus pour l’observation de suspects, l’infiltration ou encore le recours à des indicateurs. Ces méthodes particulières de recherche sont mises en œuvre sous le contrôle permanent du procureur du Roi.

Comment la loi encadre ces méthodes particulières de recherche

La loi est très précise, et les garde-fous très techniques aussi. Mais on peut dire, par exemple, pour la mesure d’observation, que le procureur du Roi doit, quand il prend sa décision, respecter plusieurs principes.

Tout d’abord, que l’observation soit indispensable pour l’enquête. Il faut aussi respecter le principe de subsidiarité, à savoir que les moyens classiques d’investigation sont insuffisants à la manifestation de la vérité. "Est-ce qu’il n’y a pas moyen d’arriver autrement à l’objectif des enquêteurs?", explique Thierry Werts, magistrat porte-parole de la cour d’appel de Bruxelles.

Enfin, le procureur du Roi doit respecter le principe de proportionnalité. "On ne peut pas commencer à utiliser des moyens techniques très complexes d’observation pour une petite enquête sur des vols simples dans un magasin par exemple", enchaîne Thierry Werts. La loi impose en effet une limite quant aux infractions qui peuvent donner lieu à une mesure d’observation avec des moyens techniques (des caméras par exemple). Des indices sérieux qu’une infraction pouvant entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an au moins doivent en effet être présents.

Autre garde-fou : l’autorisation délivrée par le procureur du Roi n’est donnée que pour une période d’un mois. Mais cette période peut être prolongée, le procureur peut alors modifier ou compléter son autorisation.

La loi encadre aussi l’exécution de ces méthodes particulières. Des rapports doivent être faits au orocureur du Roi par les officiers de police judiciaire. Des procès-verbaux, complets des différentes phases d’observation.

Le contrôle de ces méthodes particulières de recherche

Le procureur du Roi apporte un dossier confidentiel, sous scellé, à la chambre des mises en accusation. Ce dossier reprend les méthodes particulières de recherches utilisées par les policiers durant l’enquête, avec des détails, des noms et des photos. Les magistrats de la Chambre des mises en accusation vont alors vérifier si la loi a été respectée. Une audience qui se tient à huis clos.

"Les magistrats vont avoir pour tâche de vérifier que le contenu de ce dossier confidentiel correspond à ce qui se trouve dans le dossier ouvert qui, lui, est accessible aux parties. Dans le dossier ouvert, il y a la trace, il y a des procès-verbaux qui expliquent que par exemple il y a eu une observation. Cette observation va donner lieu à des rapports très précis avec des photos, toutes une série de relevés faits par les enquêteurs, dans le dossier confidentiel. Dans ce dossier confidentiel il y a aussi les décisions des magistrats qui ont ordonné la mise en œuvre de ces mesures", explique encore Thierry Werts. "La chambre des mises en accusation va regarder en quelque sorte les deux dossiers en parallèle, et elle est la seule à pouvoir le faire, et elle va voir si tout est conforme à la loi".

Ce dossier reste confidentiel. Il s’agit de préserver avant tout ce que sont les techniques policières, histoire de ne pas dévoiler "tous les trucs" utilisés par les policiers, mais il y a un autre objectif important : "C’est de ne pas mettre en danger des personnes, les policiers, puisque leurs noms apparaissent, et aussi d’autres personnes qui auraient prêté leur concours, par exemple, s’il faut installer une caméra dans un appartement en face d’une maison que l’on veut observer, si on montre tout, rien qu'en voyant les photos ou les angles de prise de vue, on va comprendre où la caméra était placée et donc cela peut mettre en danger la personne qui vit dans cet appartement", explique encore Thierry Werts.