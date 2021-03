Attentats du 22 mars : "La cruauté et l’horreur de la violence ne peuvent jamais avoir prise sur nous", plaide Alexander De Croo

1 images © Tous droits réservés

À l’occasion du cinquième anniversaire des attentats du 22 mars 2016, le gouvernement fédéral, Brussels Airport et la STIB, en collaboration avec les associations de victimes Life4Brussels et V [1] Europe, ont rendu hommage à toutes les victimes d’actes terroristes, ce lundi 22 mars. À 12h15, une cérémonie de commémoration des victimes s’est déroulée devant le monument aux victimes d’actes terroristes, situé rue de la Loi à Bruxelles, à deux pas du rond-point Schuman. En présence du Roi et de la Reine et de victimes, le Premier ministre, Alexander De Croo a pris la parole.

Cinq ans après, toujours les stigmates

"Il y a cinq ans, l’impensable se produisait, il y a cinq ans, le mal frappait", c’est par ces mots qu’Alexander De Croo a entamé son discours. "Une multitude d’existences furent bouleversées à jamais", a-t-il poursuivi. "Cinq ans plus tard, les murs sont reconstruits, les toits réparés. Des dégâts matériels, les traces sont effacées", a continué le Premier ministre, "mais les survivants, les secours de première ligne portent toujours les stigmates, les cicatrices, la peine et le vide, l’absence", a déclaré le Premier ministre. Pour le Premier ministre, cinq après, on se réunit aujourd’hui pour "surmonter ensemble ce vide et cette absence" et pour "affirmer que rien n’a plus de valeur que la vie humaine" et "qu’il n’y a pas plus grand crime, ni plus grande cruauté que de briser l’avenir d’une personne, que d’abîmer, de détruire une vie humaine".

Les attentats assénèrent un sévère coup à notre liberté Alexander De Croo est revenu sur les conséquences qu’ont eues les attentats du 22 mars sur notre démocratie. "Ils assénèrent un sévère coup à notre liberté, à notre démocratie, notre tolérance, notre espoir et nos modes de vie insouciants", a-t-il déclaré. Pour le Premier ministre, "la cruauté et l’horreur de la violence ne peuvent jamais avoir prise sur nous", "tous nos services de sécurité sont vigilants, prêts à faire face plus que jamais", a-t-il dit. Pour Alexandre De Croo, la seule réponse "face à la cruauté qui déchire les êtres", se trouve "dans les liens qui nous unissent". "Le fait d’être au plus près les uns des autres […] en aidant l’autre à surmonter sa douleur, à supporter le vide, en devenant résilients ensemble", sont autant de réponses, a ajouté le Premier ministre. Alexandre De Croo a alors évoqué le contexte sanitaire actuel de la crise du Covid-19 : "La crise du coronavirus que notre pays, que le monde traverse aujourd’hui, nous rappelle d’autant plus à quel point cette proximité, ces liens humains nous sont chers", a-t-il déclaré. "Une visite imprévue, un sourire chaleureux, un baiser sur la joue, […] chérir cette humanité, c’est notre meilleure réponse à la barbarie, à l’absurdité et à la force destructrice de la haine et de la terreur", a-t-il ajouté. Quant au rôle des pouvoirs publics après les attentats, "Les pouvoirs publics doivent se garder cette humanité, d’apporter soutien et proximité. Si cela n’a pas été suffisamment le cas à certains moments, nous devrons faire mieux. Nous ne pouvons laisser personne de côté", a-t-il ajouté.



En conclusion, Alexander De Croo a cité l’écrivain américain Irving Washington : "Il y a du sacré dans les larmes. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais de force. Ce sont les messagers de l’incommensurable chagrin, et de l’indicible amour". Pour Alexander De Croo, l’indicible amour "est notre seule réponse".