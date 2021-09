Attentats du 22 mars : dix inculpés sont renvoyés devant la Cour d'assises

Ce matin, la chambre des mises en accusation a rendu son arrêt concernant le dossier des attentats du 22 mars. La chambre des mises renvoie dix inculpés devant la cour d'assises.

Salah Abdeslam, Ousama Atar (présumé mort), Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa et Smail et Ibrahim Farisi seront donc jugés par la Cour d'assises de Bruxelles en septembre 2022. Les six premiers sont actuellement jugés à Paris dans le cadre des attentats du 13 novembre 2015.