Attentats du 22 mars : une chambre du conseil sous très haute sécurité a débuté ce lundi

Quatre ans après les attentats du 22 mars 2016, une étape importante dans la procédure a débuté ce matin et se prolongera jusqu’au 18 décembre. Elle permettra de donner une orientation décisive au dossier pour le futur procès. Les attentats de mars 2016 ont entraîné la mort de 32 personnes et en ont blessé 340 autres.

Gros déploiement policier

La chambre du conseil a lieu sur l’ancien site de l’OTAN situé à Haren. Les mesures de sécurité déployées sont importantes. On compte une cinquantaine de policiers de la zone de police Bruxelles-Ixelles ainsi qu’un nombre important de policiers fédéraux. Les véhicules ont été fouillés. Il y a aussi plusieurs points de contrôle successifs et la nourriture et les boissons sont interdites dans l’enceinte.

"J’aurais préféré que cela se passe au palais de Justice. Mais si les mesures de sécurité imposent que cela soit ici. L’essentiel c’est le contenu des débats", a expliqué l’avocat Guillaume Lys qui représente l’association de victimes V Europe.

Pas de Salah Abdeslam à l’audience

Sont présents à l’audience, 45 avocats de parties civiles, 25 victimes, 13 avocats de la défense et 4 inculpés qui comparaissent libres devant la chambre du conseil. Ni Salah Abdeslam, ni Mohamed Abrini, ni Ossama Krayem ne sont présents ce matin. Ils sont représentés par leurs avocats.

Sur les 16 inculpés poursuivis pour assassinats, tentatives d’assassinats dans un contexte terroriste et participation à une organisation terroriste, l’accusation réclame le renvoi de huit inculpés aux assises (l’un d’eux est présumé mort) et deux inculpés devant le tribunal correctionnel. Pour les trois qui sont morts en se faisant exploser l’action publique est éteinte. Et pour trois autres inculpés, au terme de l’enquête, l’accusation requiert un non-lieu, faute d’éléments pour les renvoyer devant un juge du fond.